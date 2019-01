HD-Ausstrahlung: Letzte ARD-Sender ziehen nun nach

© ARD

Die ARD schließt via Satellit nun die letzten Lücken in der HD-Versorgung. Ab der kommenden Woche werden auch ARD-alpha und Radio Bremen TV im HD-Standard übertragen - zunächst allerdings in hochkonvertierter Form.



02.01.2019 - 12:52 Uhr von Uwe Mantel 02.01.2019 - 12:52 Uhr

Am 7. Januar um 10 Uhr starten mit ARD-alpha und Radio Bremen TV via Satellit die letzten beiden Sender der ARD die Ausstrahlung im HDTV-Format. In den ersten Wochen wird die Bildqualität aber auch weiterhin nicht optimal sein, zunächst werden die Programme hochkonvertiert ausgestrahlt. Ab Februar beginnt Radio Bremen TV dann aber die Ausstrahlung in nativer HD-Qualität. Bei ARD-alpha nimmt das noch noch ein paar Monate länger in Anspruch, die ARD spricht hier vom nativen HD-Start "im Laufe des Jahres".

Anders als die privaten Sender, deren HD-Sender in der Regel nur gegen eine zusätzliche Gebühr verfügbar sind, sind die öffentlich-rechtlichen Sender grundsätzlich unverschlüsselt zu empfangen. Der HD-Start bezieht sich dabei zunächst nur auf die Satelliten-Ausstrahlung, ein etwaiger Start in den Kabelnetzen hängt von den jeweiligen Betreibern ab. Die terrestrische Verbreitung über den neuen Standard DVB-T2 erfolgt grundsätzlich in HD. Um die neuen Sender via Satellit empfangen zu können, ist ein erneuter Sendersuchlauf erforderlich.

