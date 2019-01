RTL macht Dokusoap über ehemalige "DSDS"-Kandidatin

© MG RTL D

Ein Leben mit Aufs und Abs: So beschreibt RTL den Werdegang von Oksana Kolenitschenko, die vor sieben Jahren früh bei "DSDS" scheiterte und danach trotzdem durchstartete. Eine Dokusoap beschäftigt sich nun mit ihrem Leben.



03.01.2019 - 11:42 Uhr von Alexander Krei 03.01.2019 - 11:42 Uhr

In diesem Jahr wird RTL die Casting-Folgen von "Deutschland sucht den Superstar" bekanntlich erstmals am Dienstagabend ausstrahlen (DWDL.de berichtete). Den zu erwartenden Schwung der Castingshow will der Sender zugleich nutzen, um ab Ende Januar eine Dokusoap über die ehemalige "DSDS"-Kandidatein Oksana Kolenitschenko ins Programm zu nehmen.

"Oksanas Traum vom Glück" nennt sich die von infoNetwork produzierte zweiteilige Reihe, die ab dem 29. Januar jeweils dienstags um 22:30 Uhr und damit im Anschluss an "Deutschland sucht den Superstar" zu sehen sein wird. RTL verspricht "ein modern erzähltes Märchen, das echt ist". Im Mittelpunkt steht die 32-Jährige, die 2012 bei "DSDS" mitmachte, aber schon nach den Recalls rausflog.

Nach der Show wurde Oksana gemeinsam ihrem Mann Daniel Inhaberin eines Nobel-Nachtclubs in Berlin, der so gut lief, dass sie in einer Penthousewohnung lebte und teure Klamotten und Taschen besaß. Dennoch wagten die beiden einen Neuanfang in Amerika, wo sie mit dem Traum eines Celebrity-Nachtclubs in Hollywood zunächst scheiterten.

Erzählt wird laut RTL "eine emotionale Reise mit allen Ups and Downs" über eine Frau, die alles verlieren könnte, aber nicht aufgibt.

