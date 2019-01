RTL Crime zeigt Jessica-Biel-Serie ab Februar

© MG RTL D / © Universal

Mit "Die Sünderin" schrieb die deutsche Schriftstellerin Petra Hammesfahr 1999 einen Bestseller. Die serielle Adaption von und mit Hollywood-Star Jessica Biel ist ab Ende Februar bei RTL Crime zu sehen.



04.01.2019 - 11:35 Uhr von Kevin Hennings 04.01.2019 - 11:35 Uhr

RTL Crime hat den Starttermin für "The Sinner" bekanntgegeben: Die Anthologie-Serie von und mit Hollywood-Star Jessica Biel wird demnach ab dem 22. Februar immer freitags um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Wie in der Romanvorlage geht es auch in der Serie um Cora (Biel), die einen ihr fremden Mann umbringt und dies nicht erklären kann oder möchte.

"The Sinner" beschäftigt sich nicht mit der üblichen Krimi-Fragestellung, wer den Mordfall begangen hat, sondern warum der Mordfall begangen wurde. Cora Tannetti begeht den Mord in aller Öffentlichkeit und im Affekt an einem Badestrand mit einem Messer, mit dem sie gerade noch Obst geschält hatte. Sie selbst kann sich zunächst nicht erklären, warum sie diese grausame Tag begangen hat. Sie gibt an, das Opfer noch nie gesehen zu haben - viele Sachverhalte, die Detective Harry Ambrose (Bill Pullman, "Independence Day") merkwürdig vorkommen. Er geht der Lebensgeschichte von Cora nach, um zu verstehen, was ihr Motiv hätte sein können.

Jessica Biel übernimmt in der ersten Staffel von "The Sinner" nicht nur die Hauptrolle. Sie ist für die Serie auch als ausführende Produzentin verantwortlich. Für Biel ist es darüber hinaus die erste Hauptrolle in einer Fernsehserie - davor spielte sie in Kinofilmen wie "The Illusionist" und "Total Recall" mit.

"The Sinner" steht bereits seit längerem ebenfalls bei Netflix zur Verfügung. Beim Streaminganbieter steht neben der ersten Staffel auch die bereits veröffentlichte zweite Staffel zum Abruf bereit. In dieser spielt Jessica Biel nicht mehr mit, Bill Pullman bleibt in seiner Rolle als Detective jedoch erhalten: Nun muss er sich um einen neuen, grausigen Fall kümmern, in dem es dieses Mal um einen elfjährigen Jungen geht, der anscheinend seine Eltern ermordet hat. Auch hier erfährt der Zuschauer mittels Rückblicken, was der Tat vorausging.

