Westfalen-Blatt und Westfälische Nachrichten fusionieren

In Westfalen entsteht ein neuer Zeitungskonzern: Die Unternehmensgruppen Westfalen-Blatt und Aschendorff haben sich auf eine Fusion verständigt. An den Strukturen der beiden Unternehmen soll sich zunächst nichts ändern.



04.01.2019 - 12:11 Uhr von Timo Niemeier 04.01.2019 - 12:11 Uhr

Der Zeitungsmarkt in Westfalen ist in Bewegung: Wie die Unternehmensgruppe Aschendorff aus Münster und die Unternehmensgruppe Westfalen-Blatt in Bielefeld nun bekanntgegeben haben, habe man die Medienaktivitäten der beiden Verlage zum 1. Januar unter einem gemeinsamen Dach zusammengeführt. Das fusionierte Unternehmen trägt den Namen Westfälische Medien Holding AG.

An den Strukturen der beiden Unternehmen soll sich nach Angaben der Verlage aber nichts ändern. Beide Bereiche sollen als Tochtergesellschaften in der neuen Holding fortgeführt und weiterentwickelt werden. In dem zusammengeführten Unternehmen sind künftig das Tageszeitungs-, Anzeigenblatt-, Druckerei-, Rundfunk- und Reisebürogeschäft beider Unternehmen gebündelt. Das Kartellamt muss dem Deal noch zustimmen. Die Unternehmensgruppe Westfalen-Blatt gibt die gleichnamige Zeitung in Ostwestfalen heraus und kommt laut der IVW auf eine verkaufte Auflage von etwas mehr als 100.000. Bei der Unternehmensgruppe Aschendorff erscheinen unter anderem die Titel "Westfälische Nachrichten" und "Münstersche Zeitung". Auch die beiden Zeitungen von Aschendorff kommen zusammengerechnet auf etwas mehr als 100.000 verkaufte Exemplare. Seit 2011 ist Aschendorff über die C.W. Busse Holding zudem indirekt am Westfalen-Blatt beteiligt.

