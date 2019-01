Julia Scharf präsentiert bald auch die BR-"Abendschau"

© SWR/Christian Mader

Neue Aufgabe für die "Sportschau"-Moderatorin Julia Scharf: Ab der kommenden Woche wird die Sportjournalistin auch das BR-Regionalmagazin "Abendschau" moderieren. Für den BR arbeitet Scharf bereits seit einiger Zeit.



06.01.2019 - 10:18 Uhr von Timo Niemeier 06.01.2019 - 10:18 Uhr

Julia Scharf ist künftig noch öfters im BR zu sehen. Wie der Sender nun nämlich angekündigt hat, wird die Sportjournalistin ab dem 7. Januar auch das Regionalmagazin "Abendschau" moderieren. Scharf stößt zum bestehenden Team hinzu. Seit 2014 präsentiert die 38-Jährige die "Sportschau" am Sonntag im Ersten, außerdem moderiert sie seit 2016 "Blickpunkt Sport" im BR Fernsehen. Auch bei der Fußball-WM 2018 sowie bei der EM 2016 war sie als Moderatorin im Einsatz.

"Sie bringt viel Live- und Interview-Erfahrung mit und gilt als ebenso präzise wie sympathische Moderatorin", heißt es vom BR. Scharf selbst sagt über ihren neuen Job: "Es ist eine tolle Aufgabe, jeden Abend die Themen aufgreifen zu können, die die Menschen in Bayern bewegen. Die Inhalte der Sendung sind vielfältig und sehr spannend, von Kultur, über Politik bis hin zu Freizeit und Sport. Ich freue mich auf den Slalom zwischen den Themen. Wichtig ist mir und der Redaktion, das aufzugreifen, was die Menschen im Alltag beschäftigt. Ich freue mich auch sehr auf die vielen Talkgäste und die Liveacts der Bands, die in der Abendschau auftreten."

