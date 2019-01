Neue Serie: "Condor" ist bei der Telekom gelandet

© Deutsche Telekom

Das Angebot von MagentaTV wird ausgeweitet: Wie die Deutsche Telekom im Nachhinein bekannt gibt, ist die neue Agenten-Serie "Condor" seit Anfang Januar Teil des Portfolios. Die erste Staffel besteht aus zehn Folgen.



MagentaTV wächst weiter: Wie die Deutsche Telekom nun bekannt gegeben hat, befindet sich die neue Agenten-Serie "Condor" ab sofort im Abrufangebot. Die Romanadaption bringt es in der ersten Staffel auf insgesamt zehn Episoden, die eine moderne Version von "Die drei Tage des Condor" darstellen soll. In den USA ist die Serie beim Audience Network beheimatet, der zur Sendergruppe Turner gehört. Eine zweite Staffel wurde dort bereits in Auftrag gegeben.

Wie der Film "Die drei Tage des Condors", basiert auch die Serie auf James Gradys Buch "Die sechs Tage des Condors". Im Mittelpunkt der Geschichte steht Joe Turner (Max Irons, "Die Frau des Nobelpreisträgers"). Er ist ein junger CIA-Analyst, der miterleben muss, wie sein gesamtes Büro ausgelöscht wird. Als einziger Überlebender muss er notgedrungen flüchten. Unter Druck ist Joe gezwungen, neu zu definieren, wer er ist. Er erkennt wozu er fähig ist, um die Wahrheit aufzudecken. Und mit diesen Fähigkeiten muss er eine Verschwörung stoppen, die das Leben von Millionen Menschen gefährdet.

Wie im Original soll es auch in "Condor" demnach um die gleichen Themen gehen: internationalen Terrorismus und eine Verschwörung innerhalb einer Regierungsbehörde. Neben Max Irons in der Hauptrolle sind auch der Oscar-Preisträger William Hurt ("Goliath") und Mira Sorvino ("Geliebte Aphrodite") Teil des Casts. Produziert wird die Serie von MGM Television und Skydance Television, die das Projekt in Toronto realisierten.

