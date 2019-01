Neue "Topmodel"-Staffel startet Anfang Februar

© ProSieben/Richard Hübner

Heidi Klum ist auch weiterhin das Gesicht von "Germany’s next Topmodel", in der neuen Staffel müssen sich die Teilnehmerinnen und Zuschauer allerdings an wechselnde Gast-Juroren gewöhnen. Nun hat ProSieben bekanntgegeben, wann die neue Staffel startet.



07.01.2019 - 12:53 Uhr von Timo Niemeier 07.01.2019 - 12:53 Uhr

ProSieben hat einen Start-Termin für die neueste Staffel von "Germany’s next Topmodel" in Aussicht gestellt. Die Show startet demnach am 7. Februar und ist dann wie gehabt immer donnerstags zur besten Sendezeit zu sehen. Es ist die mittlerweile 14. Staffel, die ProSieben zeigen wird. 16 Ausgaben inklusive großer Finalshow wird es geben, produziert wird wie immer von RedSeven Entertainment. Zum Auftakt trifft Klum in Berlin auf die 50 besten Bewerberinnen, die sie persönlich vorab ausgesucht hat. Für ihre erste große Fashionshow in den Designer-Outfits von Michael Michalsky zeigt ihnen Model Lena Gercke den perfekten Walk.

Bereits im November bestätigte ProSieben, dass es neben Heidi Klum in diesem Jahr keine feste Jury mehr bei der Show geben wird. Stattdessen sollen pro Folge Topmodels wie Gisele Bündchen, Winnie Harlow, Toni Garrn, Lena Gercke und Stefanie Giesinger ihr Know-How an die Kandidatinnen weitergeben und schließlich gemeinsam mit Klum über das Weiterkommen der einzelnen Kandidatinnen entscheiden.

Weitere Gast-Juroren sind außerdem die Star-Fotografen Ellen von Unwerth und Rankin, Thomas Gottschalk, die Designer Wolfgang Joop, Michael Michalsky und Art Director Thomas Hayo. Letzterer war in den vergangenen Jahren festes Jury-Mitglied, er erklärte aber bereits im Sommer 2018, künftig kürzer treten zu wollen. Auch Joop und Michalsky waren bereits feste Juroren in der Show.

Die letzte Staffel von "Germany’s next Topmodel" war ein großer Erfolg für ProSieben. Pro Folge sahen im Schnitt rund 2,30 Millionen Menschen zu, in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen holte die Show mehr als 16,5 Prozent Marktanteil. Die Modelsuche ist damit auch nach zwölf Jahren noch eines der erfolgreichsten Formate des Senders.

