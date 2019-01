David Fincher kreiert für Netflix die nächste Serie

© Netflix

Nachdem Hollywood-Regisseur David Fincher bereits an Netflix' "Mindhunter" beteiligt war, bekommt er mit Tim Miller nun sein nächstes Projekt beim Streaminganbieter. "Love, Death & Robots" soll eine Animationsserie werden.



David Fincher kehrt mit einem neuen Projekt zu Netflix zurück: Wie der Streamingdienst bekannt gegeben hat, befindet sich die Animationsserie "Love, Death & Robots" bereits in der Entwicklung. Produziert wird sie nicht nur von "Mindhunter"-Mitschöpfer Fincher, sondern auch von Tim Miller, der bereits beim ersten "Deadpool" erfolgreich Regie führte.

Miller selbst sagt, dass "Love, Death & Robots" eines seiner Traumprojekte ist: "Die Serie vereint meine Liebe für Animation und tolle Geschichten. Mitternachtsfilme, Comics, Bücher und Magazine mit fantastischer Fiktion faszinieren mich seit Jahrzehnten, wurden aber in die Randkultur der Geeks und Nerds verbannt - wovon auch ich ein Teil bin. Ich freue mich unfassbar darüber, dass sich der kreative Horizont endlich derart verändert hat, dass erwachsene Animationsserien Teil eines kulturellen Gesprächs werden konnten."

Zusammen mit Fincher arbeitet er nun zunächst an 18 Episoden, die aber im Anthology-Muster aufgebaut sind. Dadurch sei es möglich, mit Kurzfilmen verschiedene Genres zu ergründen. Verraten wurde bereits, dass es sich um Themen wie Sci-Fi, Horror und Comedy handeln soll. Aber auch andere Animationsformate sollen Teil von "Love, Death & Robots" werden - von 2D bis 3D. Außerdem ist es Teils des Konzeptes, dass jede Episode von einem anderen Team von Filmemachern und Animatoren realisiert wird. Veröffentlicht werden soll die Serie noch in diesem Jahr.

Während Miller bereits Erfahrung mit animierten Projekten hat und 2005 eine Oscarnominierung für "Gopher Broke" bekam, ist es für David Fincher die erste Arbeit in diesem Bereich. Er machte sich bislang mit Kinohits wie "Fight Club" und "Gone Girl" einen Namen. Neben Miller und Fincher werden Jennifer Miller ("Lucky Number Slevin") und Josh Donen ("House of Cards") als ausführende Produzenten hinter "Love, Death & Robots" stehen.

