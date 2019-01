ZDF Enterprises erwirbt niederländische Produktionsfirma

© ZDF Enterprises

25 Jahre nach ihrer Gründung hat ZDF Enterprises sämtliche Anteile an der niederländischen Produktionsfirma Off the Fence erworben. Unternehmensgründerin Ellen Windemuth soll auch weterhin als Geschäftsführerin fungieren.



08.01.2019 - 12:48 Uhr von Alexander Krei 08.01.2019 - 12:48 Uhr

Die privatwirtschaftliche ZDF-Tochter ZDF Enterprises hat die niederländische Produktionsgesellschaft Off the Fence erworben. Wie die Mainzer mitteilten, gehören dem Unternehmen nun 100 Prozent der Anteile. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt. Off the Fence wurde 1994 gegründet und produziert und vertreibt Dokuserien auf globaler Ebene, darunter für die BBC, das ZDF, Channel 4, Discovery und den National Geographic Channel. Der Katalog umfasst mehr als 6.500 Stunden Programm.

Unternehmensgründerin Ellen Windemuth wird weiterhin als Geschäftsführerin der Off the Fence Gruppe fungieren. "Wir freuen uns sehr, Teil einer so cleveren und dynamischen Gruppe zu werden", sagte sie. "Seit zwanzig Jahren arbeiten wir eng zusammen und haben viel Respekt füreinander. Wir haben eine synergetische Strategie entwickelt und ich freue mich darauf, sie gemeinsam umzusetzen."

Fred Burcksen, Sprecher der Geschäftsführung von ZDF Enterprises: "Ellen ist seit vielen Jahren ein geschätzter Partner von ZDF Enterprises im Allgemeinen und von ZDFE.unscripted im Besonderen. Wir haben ihre Innovationskraft, ihren kreativen Geist und ihre wirtschaftliche Kraft schon immer bewundert. Für uns alle war es der nächste logische Schritt in unserer Partnerschaft, unsere Kräfte und Netzwerke zu bündeln, damit wir in Zukunft gemeinsam noch erfolgreicher sein können."

