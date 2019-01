"Game of Thrones"-Prequel: Hauptcast und Regie steht

© RTL II

Wer sich auf das "Game of Thrones"-Finale im kommenden April freut, hat gleichzeitig Tränen im Auge. Doch auch wenn die Hauptserie dann endet, ist ein erstes Spin-Off längst beschlossene Sache. Nun wurde verraten, wer mit dabei ist.



09.01.2019 - 11:02 Uhr von Kevin Hennings 09.01.2019 - 11:02 Uhr

Nach dem Winter ist vor dem Winter: Wenn die letzte Staffel von "Game of Thrones" im April anläuft, geht die Serie auf ihren größten Höhepunkt zu. Die White Walker stehen vor der Tür und auch sonst herrscht in Westeros alles andere als heile Welt. Doch egal wie es endet, werden sich Fans der Serie nicht von George R.R. Martins Universum verabschieden müssen. Ein von HBO längst bestätigtes Prequel ist gewiss - nun steht auch Hauptcast und Regie fest.

So wird S.J. Clarkson zunächst dafür verantwortlich sein, wie die Pilotfolge des noch namenlosen Spin-Offs aussieht. Clarkson hat sich in der Branche bislang auf kein explizites Genre konzentriert und vor allem ausgetobt: Von "Dr. House" über "Orange Is the New Black" zu "Dexter" hat sie bereits an allerhand Serien mitgewirkt. In jüngster Zeit führte sie auch bei den Marvel-Serien "The Defenders" und "Jessica Jones" Regie. Neben ihrer Verpflichtung für das "Game of Thrones"-Prequel gab sie außerdem bekannt, als erste Frau einen "Star Trek"-Film zu inszenieren. Einen offiziellen Starttermin hat die "Star Trek: Beyond"-Fortsetzung allerdings noch nicht.

Über den Cast war bislang nur bekannt, dass Naomi Watts ("Mullholland Drive") und Newcomer Josh Whitehouse ("Poldark") mit von der Partie sind. Neben Whitehouse gesellen sich nun einige andere neue Gesichter zur Darsteller-Riege. Ebenfalls Teil des Prequels werden Naomi Ackie, die auch in der 9. Episode von "Star Wars" zu sehen sein wird, Ivanno Jeremiah ("Black Mirror"), Denise Gough ("Robin Hood"), Alex Sharp ("To The Bone"), Jamie Campbell Bower ("Sweeney Todd"), Sheila Atim ("Twelfth Night"), Georgie Henley ("Die Chroniken von Narnia") und Toby Regbo, der als junger Dumbledore zuletzt in "Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen" zu sehen war.

Über die Geschichte der Serie ist bereits bekannt, dass sie tausende von Jahren vor den derzeitigen Ereignissen in "Game of Thrones" spielen. Das Drehbuch dafür wird von Showrunnerin Jane Goldman ("Kick-Ass") in Zusammenarbeit mit George R. R. Martin geschrieben. Ein Drehbeginn wurde für das Frühjahr angeteasert.

