MMC Studios eröffnen High-End-Studio für Farbkorrekturen

Die MMC Studios haben gemeinsam mit dem Postproduktions-Dienstleister WeFadeToGrey das neue Studio "The Suite" entwickelt und eröffnet. Darin sollen Filmemacher besonders präzise Farbkorrekturen vornehmen können.



10.01.2019

Im Dezember haben die Produzenten von "The Operative" als erstes Filmteam überhaupt das neue Studio "The Suite" auf dem MMC-Gelände genutzt. Durch die zehn Meter breite Leinwand und die Projektions- und Tontechnik sollen Filmemacher besonders präzise Farbkorrekturen vornehmen können. Für das erste Halbjahr 2019 würden schon heute Buchungen von mehreren Filmproduktionen vorliegen, erklärt das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Entwickelt hat MMC das neuartige Studio gemeinsam mit dem Postproduktions-Dienstleister WeFadeToGrey.

"‚The Suite’ deckt die unterschiedlichsten Anforderungen unserer Kunden ab, egal ob sie fiktionale Projekte nachbearbeiten oder sie für Screenings nutzen wollen", sagt Bastie Griese, Head of Filmproduction in den MMC Studios Köln. "In Nordrhein-Westfalen ist ein solches GradingTheatre einzigartig und auch sonst gibt es nur wenige vergleichbare Angebote." Die Produzenten finden in dem Studio, das als Kino konzipiert wurde, eine 40 Quadratmeter große Leinwand inklusive 4K-Projektionstechnik und Dolby-Atmos-Sound vor. "Die Farbkorrektur an einer solch großen Leinwand ermöglicht ein sehr präzises und ermüdungsfreies Arbeiten. Mehr Realität kann man kaum abbilden", sagt Swen Linde, Geschäftsführer von WeFadeToGrey. "Hier sehen Filmteams nicht nur, was den Zuschauer am Ende im Kino erwartet, sie hören es auch: Wir haben das neue Dolby-Atmos-System installiert, wie es nur in modernsten Kinos zu finden ist."

