Neuzugang für die RTL-"Freundinnen" am Nachmittag

Nach knapp 100 Folgen ist die RTL-Soap "Freundinnen - Jetzt erst recht!" noch immer kein Quoten-Erfolg. Nun holt der Serie ein neues Gesicht dazu: Ab der kommenden Woche ist Claudia Gaebel zu sehen. Dort trifft sie künftig auf ihren Lebensgefährten.



11.01.2019 - 09:46 Uhr von Alexander Krei 11.01.2019 - 09:46 Uhr

RTL erweitert den Cast seiner täglichen Serie "Freundinnen - Jetzt erst recht!". Schon vom kommenden Montag an wird Schauspielerin Claudia Gaebel erstmals in der Rolle der Rechtsanwältin Senta Jacobi zu sehen sein. Sie spielt die Ex von Christian (Sascha Rotermund) und will mit ihm nicht nur Fälle gewinnen, sondern auch sein Herz zurückerobern, was jedoch bei Tina (Franziska Arndt) auf wenig Gegenliebe stoßen dürfte.

Bei "Freundinnen" wird Gaebel auf ihren Lebensgefährten Bastian Semm treffen, der schon seit dem Herbst zum Hauptcast der Serie gehört. "Es ist ja wirklich selten, als Schauspieler zusammen in einem Projekt engagiert zu sein", sagt die 36-Jährige. Allerdings: "Es ist viel Organisation. Und ohne Hilfe unserer Familien wäre es nicht so gut machbar", so Gaebel, die mit Semm einen gemeinsam Sohn hat.

Frischen Wind dürfte sich RTL unterdessen auch mit Blick auf die Quoten erhoffen, die zuletzt zwar ein wenig anzogen, aber noch immer deutlich unter dem Senderschnitt liegen. Die ersten Folgen des Jahres erzielten bislang auf dem Sendeplatz um 17:00 Uhr im Schnitt nur etwas mehr als acht Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Produziert wird "Freundinnen - Jetzt erst recht!" von UFA Serial Drama.

