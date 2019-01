Neue RTL-Serie "Die Klempnerin" startet im Februar

© MG RTL D / Frank Dicks

RTL schickt seine neue Serie "Die Klempnerin" ab Februar gemeinsam mit der zweiten Staffel von "Beck is back!" ins Quoten-Rennen. Die beiden Serien laufen immer dienstags und beerben damit die Castingshow "Deutschland sucht den Superstar".



12.01.2019 - 10:30 Uhr von Timo Niemeier 12.01.2019 - 10:30 Uhr

Neben den bereits im vergangenen Jahr neu gestarteten und fortgesetzten Serien hat RTL mit "Die Klempnerin" auch eine frische Polizeiserie angekündigt, schon im Mai 2018 begannen die Dreharbeiten. Nun hat der Sender einen Start-Termin angekündigt: Die zehn Folgen der neuen Serie sind ab dem 12. Februar immer dienstags ab 21:15 Uhr zu sehen. Mit dem Start im TV ist die komplette Staffel auch im Premium Paket von TV Now abrufbar.

"Die Klempnerin" startet gemeinsam mit "Beck is back!", das sich am 12. Februar zurückmeldet. RTL zeigt die zweite Staffel der Serie immer ab 20:15 Uhr, auch hier liegen zehn neue Episoden vor. Bei TV Now fährt RTL in Sachen "Beck is back!" eine Salami-Taktik: Die ersten sechs Folgen sind bereits ab dem 5. Februar verfügbar, die restlichen Episoden folgen am 26. Februar. "Die Klempnerin" und "Beck is back!" beerben am Dienstabend die Castingshow "DSDS", die bis dahin dort zu sehen gewesen sein wird und dann komplett auf den Samstag wechselt.

Darum geht es in "Die Klempnerin": Polizeipsychologin Mina Bäumer (Yasmina Djaballah) arbeitet bei der Essener Polizei und behauptet sich in dieser Männerdomäne schlagfertig und humorvoll. In ihrem Job betreut sie Opfer und Zeugen von Verbrechen, erstellt Täterprofile und tritt als Verhandlungsführerin auf. Dabei arbeitet die alleinerziehende Single-Mutter mit dem jüngeren Hauptkommissar Thomas Waldeck (Jan Kittmann) zusammen und löst Polizeifälle höchst unkonventionell. RTL bezeichnet die Serie als "Crimedy", produziert wurde diese von Amalia Film.

In "Beck is back!" spielt Bert Tischendorf erneut Pflichtverteidiger Hannes Beck. In der zweiten Staffel übernimmt er wieder ganz schwierige Fälle: Sei es, indem er einem Opfer von häuslicher Gewalt beiseite steht oder für die Akzeptanz von Obdachlosen in einem Mordfall kämpft. Hannes hilft beherzt den Schwachen und denjenigen, die sonst durchs Raster der Justiz fallen. Dabei kann er sich weiterhin auf seine patente Anwaltsgehilfin Jasmina Bošić (Andreja Schneider) verlassen. Neu im Hauptcast ist Tanja Hirner in der Rolle des Kindermädchens Sarah Schilken, sie bringt auch das Privatleben des Pflichtverteidigers durcheinander. Die Quoten der ersten Staffel waren durchwachsen: Zwar schalteten im Schnitt fast zwei Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil in der Zielgruppe lag aber nur bei etwas mehr als elf Prozent. Produziert wird "Beck is back!" von UFA Fiction.

