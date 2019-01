Vox testet neue Beauty-Dokusoap am Nachmittag

© MG RTL D / Bernd Michael Maurer

Vox testet im Februar einen Neuzugang in seinem Nachmittags-Line-Up: In "Makel? Los!" soll Menschen geholfen werden, die unter einem persönlichen, belastenden Schönheitsmakel leiden. Dafür pausiert ein anderes Format.



14.01.2019 - 15:35 Uhr von Uwe Mantel 14.01.2019 - 15:35 Uhr

Vox wird ab dem 4. Februar vier Wochen lang das neue Format "Makel? Los!" im Nachmittagsprogramm testen. Die Beauty-Dokusoap läuft werktäglich auf dem 16-Uhr-Sendeplatz und ersetzt dort vorübergehend "4 Hochzeiten und eine Traumreise". In "Makel? Los!" will ein vierköpfiges, rotierendes Experten-Team Menschen helfen, die sich in ihrer Haut aufgrund unterschiedlichster Schönheitsmakel nicht mehr wohl fühlen.

Die Palette reicht von verpfuschten Tattoos über extreme Hautprobleme und störendes Permanent-Make-Up bis zu Friseur-Unfällen. Zum Expertenteam gehören jeweils eine Kosmetikerin, eine sogenannte "Beautician", ein Dermatologe und plastischer Chirurg, ein Tätowierer und ein Friseur. In entspannter Atmosphäre besprechen und beraten die Klienten welche Behandlung die richtige ist. Pro Folge werden vier Klienten behandelt, die am Ende ihre Makel los sind. Produziert wird das Format von Norddeich TV.

Vox hat in seinem Nachmittagsprogramm derzeit eigentlich keinen dringenden Handlungsbedarf, "4 Hochzeiten und eine Traumreise" pendelte zuletzt um die 8-Prozent-Marke bei den 14- bis 49-Jährigen, in ähnlichen Regionen bewegen sich auch die anderen Formate wie "Zwischen Tüll und Tränen" oder "Shopping Queen". Die stärkste Phase haben die Formate allerdings damit auch schon wieder hinter sich - insofern kann es nicht schaden, auch Alternativen in der Hinterhand zu haben.

