Britische "Clique" meldet sich Ende März bei Sony zurück

Der Sony Channel setzt die britische Thriller-Serie "Clique" Ende März mit den neuen Folgen der zweiten Staffel fort. Im Mittelpunkt steht eine Reihe von Studenten an einer Elite-Uni, die in einen Skandal verwickelt werden.



15.01.2019 - 15:12 Uhr von Uwe Mantel 15.01.2019 - 15:12 Uhr

Der auf europäische Serien spezialisierte Sony Channel zeigt ab dem 27. März immer mittwochs um 21:15 Uhr die zweite Staffel der britischen Serie "Clique". Im Vorfeld gibt es am 23. März ab 20:15 Uhr nochmal die erste Staffel in einer Marathon-Programmierung zu sehen, alle Folgen der ersten Staffel stehen zudem für Abonnenten des Sony Channels auch zum Abruf bereit.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht auch in der zweiten Staffel eine Reihe an Studenten an der Elite-Univesität in Edinburgh, die in einen Skandal verwickelt werden, der droht, ihnen alles zu nehmen. Holly (Synnove Karlsen) studiert in ihrem zweiten Jahr an der Elite-Uni in Edinburgh. Sie wohnt mit ihren Kommilitonen Louise (Sophia Brown), Rayna (Imogen King) und Fraser (Stuart Campbell) zusammen. Als sie eine Clique charismatischer junger Männer kennenlernt, ist sie vor allem von deren Anführer Jack (Leo Suter) fasziniert. Doch nach einer folgenschweren Nacht sind die Studenten zutiefst schockiert. Im Mittelpunkt des Skandals steht die Clique um Jack und seine Freunde Barney (Barney Harris) und Calum (Nicholas Nunn). Wem kann Holly noch trauen? Auch Psychopathin Rachel (Rachel Hurd-Wood) hat noch eine Rechnung mit ihr offen...

