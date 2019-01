Marcus Wolter ist neuer Geschäftsführer von Brainpool

© Brainpool/Einat Schneppenheim

Schluss mit Interimslösung: Neben seiner Aufgabe als Vorstand der Banijay Gruppe in Deutschland ist Marcus Wolter ab sofort neuer Geschäftsführer der Brainpool TV GmbH. Nach unruhigen Monaten soll jetzt der Blick nach vorne gerichtet werden.



16.01.2019 - 09:01 Uhr von Thomas Lückerath 16.01.2019 - 09:01 Uhr

Schon im Oktober kündigte sich diese Personalie zwischen den Zeilen im DWDL.de-Interview an. Marcus Wolter, seit August als CEO wie auch Co-Gesellschafter verantwortlich fürs Deutschland-Geschäft von Banijay, beantwortete damals eine Frage zur künftigen Führung bei Brainpool mit den noch etwas klausulierten Worten: "Natürlich werden die Gesellschafter zeitnah einen deutschsprachigen Geschäftsführer präsentieren, da Peters Rolle (Peter Langenberg, Anm. d. Red.) immer interimistisch geplant war."

Nun, es ist Marcus Wolter selbst, der die Führung von Brainpool ab sofort übernimmt. Das Team der Brainpool-Geschäftsführung bleibt um ihn herum mit Andreas Viek, Godehard Wolpers und Tobi Baumann unverändert. Noch immer sind zwar nicht alle Fragen rund um Brainpool und dem juristischen Streit zwischen dessen Gründer Jörg Grabosch und Banijay geklärt, aber Wolter hofft für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Partner in der Branche, dass schnellstmöglich nach vorne geblickt werden kann. Zu lange habe man sich mit sich selbst beschäftigt.Wolter, der schon sein Büro in Köln-Mülheim bezogen hat, sagt zu seinem neuen Tagesjob: „Brainpool steht für den erfolgreichen Aufbau und die Partnerschaft mit einzigartigen Künstlern, ist die Nr.1 für Comedy in Deutschland und Erfinder und Produzent großer Entertainment-Marken. Für die Banijay-Gruppe hat Brainpool absolute Priorität und deshalb freue mich sehr darauf, gemeinsam mit den Künstlern, Partnern und Mitarbeitern von Brainpool, diese Traditionsfirma auf das nächste Level zu führen.“Im schwierigem Fahrwasser der vergangenen Jahre hat Brainpool dennoch mit Künstlern wie Stefan Raab (wenn auch nur hinter der Kamera agierend), Bastian Pastewka, Carolin Kebekus, Luke Mockridge und Elton zum Teil preisgekrönte Formate, darunter „Luke! Die Woche und ich“, „Pussy Terror TV“, „Schlag den Star“, „Die Faisal Kawusi Show“, „Das Ding des Jahres“ und „Pastewka“, produziert. Oder wie Wolter gegenüber DWDL.de erklärt: "Diese Firma hat TV-Geschichte geschrieben und sich immer durch eine ganz besondere DNA und Strahlkraft abgehoben vom Mainstream."Marcus Wolter war bis Ende 2017 CEO der TV-Produktionsfirma Endemol Shine Germany. Der in Hamburg geborene Manager gründete in dieser Funktion Joint Ventures mit den Fiction-Produzenten Wiedemann & Berg, Jörg Pilawa und die Florida TV mit dem Moderatorenduo Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf. 2015 führte Marcus Wolter die Fusion zwischen Endemol und Shine in Deutschland. Unter seiner Führung entstanden Formate wie „Kitchen Impossible“, „Duell um die Welt“, „Promi Big Brother“, „Deutschlands Superhirn“, „Circus HalliGalli“, „4 Blocks“ und „Dark“.

