"Brainpool hat eine ganz besondere DNA und Strahlkraft"

17.10.2018

Herr Wolter, ganz aktuelle Frage zum Einstieg. Banijay produziert „Survivor“ für Vox. Das Format ist schon zweimal in Deutschland gescheitert. Was ist diesmal anders?



Mit „Kitchen Impossible“ ist dem Team um Arno Schneppenheim mit Vox vor nicht allzu langer Zeit eine neue Erzählweise im Kochshow-Genre gelungen. Mit „Big Bounce Battle“ für RTL eine außergewöhnliche Physical-Gameshow. Nun haben dieselben Macher die Chance, ein besonderes Reality-Format zu kreieren. Ein Erfolg beim Publikum entsteht nicht allein durch eine Marke, sondern durch die Handschrift, die Definition einer besonderen Haltung zu einem Format. Vox ist dafür ein toller Partner, der bereit ist, internationale Formate mit mutiger und eigener Handschrift zu adaptieren. Aber natürlich müssen wir liefern, ein Verkauf ist eine Chance aber noch kein Erfolg.

Wir wollen die kreative und unternehmerische Heimat für die besten Produzenten sein. Nicht mehr und nicht weniger. Unser Ziel ist, die Banijay Gruppe zum führenden, unabhängigen Produzenten in Deutschland aufzubauen.Es gibt einige Komponenten, die zu meiner Entscheidung beigetragen haben. Der unternehmerische Aspekt ist sicher ein Teil davon, sowie der starke und permanent wachsende Banijay-Katalog. Was mich aber wirklich reizt, ist die sportliche Herausforderung, gemeinsam eine neue Entertainment-Marke mit den exzellenten Möglichkeiten unserer Gruppe im deutschen Markt strategisch, unternehmerisch und kreativ aufzubauen. Ganz entscheidend für mich war dabei unsere Beteiligung an Brainpool. Diese Firma hat TV-Geschichte geschrieben und sich immer durch eine ganz besondere DNA und Strahlkraft abgehoben vom Mainstream. Das zusammen ist eine einzigartige Chance.Banijay Productions hat einen vielversprechenden Start hingelegt. Es herrscht Aufbruchsstimmung. An der Aachener Straße in Köln wächst eine ganz besondere Company zusammen. „Temptation Island“ für TV Now, „Fort Boyard“ für Sat.1, „Bauerfeind - die Show zur Frau“ für den SWR oder „Survivor“ für Vox sind Beispiele für die Genrevielfalt unserer ersten Produktionen. Arno hat ein großartiges Team mit inzwischen über 40 Mitarbeitern aufgebaut. Brainpool produziert an diesem Wochenende „Alle gegen einen“ mit Elton und Bastian Bielendorfer für ProSieben und gerade haben wir mit „Catch“ eine neue Sat.1-Show mit Luke Mockridge angekündigt. Ein schönes Beispiel übrigens: Entwickelt von Luke, produziert von der Lucky Pics unter dem Dach von Brainpool und in Cannes als internationales Format vermarktet von Banijay.Beide Marken sind und bleiben eigenständig. Brainpool steht wie keine andere Firma in Deutschland für Aufbau und Partnerschaft mit Künstlern, Comedy und erstklassige, besondere Shows. Banijay Productions setzt mit Arno an der Spitze auf Formate aus dem Banijay Kosmos und wird darüber hinaus seinen eigenen, inhaltlichen USP aufbauen.Die Vergangenheit steht nicht auf meiner Agenda. Peter Langenberg ist seit einigen Wochen Geschäftsführer bei Brainpool. Und der Name ist ja Programm: Es gibt nicht nur ein „Brain“ an der Spitze, sondern mehrere Geschäftsführer und Führungskräfte, die für Kontinuität sorgen. Diese besondere Firma und ihre Mitarbeiter haben es verdient, dass nicht mehr über Gesellschafterbefindlichkeiten, da schließe ich Banijay mit ein, sondern wieder über Entertainment gesprochen wird. Und das ist der Fall.Wie schon erwähnt, hat Brainpool ja nicht nur einen Geschäftsführer, sondern neben Peter mit Andreas Viek, Tobi Baumann und Godehard Wolpers auch drei Produzenten in der Geschäftsführung, die unser vollstes Vertrauen genießen. Natürlich werden die Gesellschafter zeitnah einen deutschsprachigen Geschäftsführer präsentieren, da Peters Rolle immer interimistisch geplant war.Brainpool Pictures bedient bereits das Fiction Geschäft im Comedy Genre. Die Zusammenarbeit mit Amazon bei der achten Staffel „Pastewka“ war überaus erfolgreich und im Frühjahr 2019 kommt die 9. Staffel. Aber natürlich wollen wir auch im Fiction Bereich wachsen.(überlegt) EndemolShine Germany ist gut aufgestellt und verfügt über ein tolles Team. In weitere Details bin ich seit meinem Ausstieg vor fast einem Jahr nicht involviert und kümmere mich lieber mit aller Energie um die Gestaltung der Zukunft von Banijay Germany.