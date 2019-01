Oscar-Verleihung 2019: Carpendale zurück am Red Carpet

© AMPAS

Auch in diesem Jahr wird ProSieben die Oscar-Verleihung und zuvor die Ankunft der Stars am Roten Teppich live übertragen. Nach zwei Jahren Pause gehört Annemarie Carpendale nun wieder zum Team.



16.01.2019 - 15:28 Uhr

Die deutsche Heimat der Oscar-Verleihung bleibt auch in diesem Jahr wieder ProSieben. Dabei wird in der Nacht vom 24. auf den 25. Februar nicht nur ab 2 Uhr die Verleihung der Academy Awards übertragen, sondern wie üblich zuvor auch ausführlich die Ankunft der Stars am Roten Teppich. Dabei setzt ProSieben auf altbekanntes Personal: Steven Gätjen, Viviane Geppert und Annemarie Carpendale melden sich ab 23:55 Uhr vom Roten Teppich. Annemarie Carpendale hatte in den vergangenen beiden Jahren pausiert - zunächst wegen Aufzeichnungen für eine Sat.1-Show, im vergangenen Jahr dann schwangerschafts-bedingt.

Als Einstimmung auf die Oscar-Nacht hält ProSieben am Sonntag, 24. Februar um 20:15 Uhr eine hochkarätige Free-TV-Premiere parat: Dann läuft erstmals "La La Land", 2017 mit sechs Oscars ausgezeichnet, hierzulande im frei empfangbaren Fernsehen. Danach schließt sich zur Überbrückung bis zur Red-Carpet-Show ab 22:55 Uhr noch "red. Der Oscar-Countdown" an. Am Donnerstag, 21. Februar melden sich Annemarie Carpendale und Viviane Geppert in "red." um 22:30 Uhr ebenfalls schon aus Los Angeles. Und für alle, die sich nicht die Nacht um die Ohren schlagen wollen, gibt's am 25. Februar um 17 Uhr ein "red"-Special über die Oscar-Highlights anstelle von "taff".

