ProSieben benennt sein Team für den Super-Bowl

Auch in diesem Jahr wird der Super Bowl wieder live bei ProSieben zu sehen sein. Nun hat der Sender das vierköpfige Team benannt, das sich am 3. Februar live aus Atlanta melden wird, wo zum 53. Mal die Vince-Lombardi-Trophy vergeben wird.



17.01.2019 - 13:52 Uhr von Uwe Mantel 17.01.2019 - 13:52 Uhr

Welche beiden Teams im diesjährigen Super Bowl um den Titel kämpfen, muss am kommenden Sonntag erst noch ermittelt werden. Wer den Super Bowl bei ProSieben präsentieren und kommentieren wird, steht hingegen schon fest: Neben Patrick Esume, Jan Stecker und Christoph "Icke" Dommisch gehört in diesem Jahr auch Björn Werner zum ProSieben-Team dazu. Björn Werner spielte bis 2015 selbst aktiv in der NFL für die Indianapolis Colts.

ProSieben beginnt am 3. Februar um 22:50 Uhr mit der Übertragung aus Atlanta, wer sich einstimmen möchte, kann aber schon ab 20:15 Uhr ProSieben Maxx einschalten, dort läuft ein "Countdown zum Super Bowl". Zudem meldet sich ProSieben Maxx auch schon am Samstag, 2. Febraur um 22 Uhr mit "Road to Super Bowl" live aus Atlanta.

Am kommenden Sonntag stehen nun aber erstmal die beiden Finalspiele von NFC und AFC an, in der die Mannschaften für den Super Bowl ermittelt werden. Auch diese werden live bei ProSieben gezeigt: Ab 20:45 Uhr heißt es LA Rams @ New Orleans Saints, kommentieren werden hier Björn Werner, Patrick Esume und Jan Stecker. Ab 0:40 Uhr treten dann de New England Patriots gegen die Kansas City Chiefs an. Als Kommentatoren fungieren hier Carsten Spengemann und Volker Schenk. Am 27. November überträgt ProSieben Maxx dann ab 20:15 Uhr zudem den ProBowl, das All-Star-Spiel der NFL.

ProSieben Maxx gelang es in den vergangenen Jahren, ein wachsendes Publikum für American Football zu begeistern. Highlight ist natürlich der Super Bowl, der ProSieben im vergangenen Jahr zu nächtlicher Stunde zwischenzeitlich über 40 Prozent Marktanteil beschert hatte. In den USA ist der Super Bowl mit meist weit über 100 Millionen Zuschauern generell das größte Sport- und TV-Ereignis des Jahres.

