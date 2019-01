Fünfte und letzte "Z Nation"-Staffel läuft ab März bei Syfy

© Syfy

Der Pay-TV-Sender Syfy hat einen Ausstrahlungstermin für die finale "Z Nation"-Staffel angekündigt. Die 13 letzten Folgen sind demnach ab Anfang März immer am Donnerstagabend zu sehen, in den USA endete die Serie kurz vor dem Jahreswechsel.



17.01.2019 - 16:11 Uhr von Timo Niemeier 17.01.2019 - 16:11 Uhr

Am 28. Dezember des vergangenen Jahres ist in den USA die letzte Folge der postapokalyptische Zombie-Drama-Serie "Z Nation" zu sehen gewesen, Syfy erklärte kurz zuvor, die Serie nicht fortsetzen zu wollen. Nun hat der deutsche Bezahlsender Syfy einen Ausstrahlungstermin für die fünfte und letzte Staffel bekanntgegeben. Der Sender zeigt die verbliebenen 13 Folgen ab dem 7. März immer donnerstags um 21:45 Uhr.

In der fünften Staffel bekommen es die Helden der Serie mit einem neuen Zombie-Phänomen zu tun: dem Talker, einer sprechenden und denkenden Zombie-Gattung. Warren (Kellita Smith) kommt nach dem Drohnen-Crash langsam wieder zu Kräften und erhält Hilfe vom mysteriösen Cooper (Mario van Peebles). Währenddessen erreicht die Gruppe um Doc (Russell Hodgkinson) und Murphy (Keith Allan) "Newmerica" - dort kämpft eine Frau namens George (Katy O’Brian) für die friedliche Ko-Existenz zwischen Talkern und Menschen. Doch nicht jedem gefällt diese Vorstellung, was schon sehr bald zu einer ganzen Reihe von Problemen führt. In der finalen Staffel stoßen Katy O’Brian ("The Walking Dead") als George und Mario van Peebles ("Ali") als Cooper zum Cast. Ansonsten sind Kellita Smith als Roberta Warren, Keith Allan als Murphy, DJ Qualls als Citizen Z, Nat Zang als 10k und Russell Hodgkinson als Doc erneut mit dabei.

