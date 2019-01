Sat.1 sucht demnächst Deutschlands "Fittest Family"

© Sat.1

Sat.1 begibt sich bald auf die Suche nach der fittesten Familie Deutschlands und adaptiert dafür ein irischen TV-Format. Constantin Entertainment produziert die Show, die in der Primetime zu sehen sein wird. Wann genau will Sat.1 derzeit noch nicht verraten.



21.01.2019 - 08:00 Uhr von Timo Niemeier 21.01.2019 - 08:00 Uhr

In Irland sucht der öffentlich-rechtliche Sender RTE bereits seit 2014 nach "Ireland’s Fittest Family", sechs Staffeln der Show sind bereits zu sehen gewesen. Nun hat auch Sat.1 Gefallen an dem Format gefunden und eine Adaption für den deutschen Markt angekündigt. Insgesamt zwölf Familien treten in sportlichen Wettkämpfen gegeneinander an, wobei pro Team vier Familienmitglieder an den Start gehen. Jedes Team ist dabei nur so stark wie sein schwächstes Glied.

Constantin Entertainment hat vier Ausgaben von "Fittest Family Germany" produziert und war dafür in ganz Deutschland unterwegs - vom Kochelsee am Rand der Bayerischen Alpen über Wacken bis Hamburg. Noch in diesem Frühjahr soll das neue Format in der Primetime zu sehen sein, ein genaues Sendedatum will Sat.1 derzeit aber noch nicht verraten.

Mit "Fittest Family" greift Sat.1 den aktuellen Trend der Physical Gameshows auf, den RTL mit "Ninja Warrior Germany" vor einiger Zeit begründete. Anders als beim RTL-Format produziert Sat.1 aber nicht im Studio, sondern draußen in der Natur. Auch ProSieben hat mit "Fight the Machines" zuletzt eine Physical Gameshow angekündigt, Vox arbeitet bekanntlich schon seit einiger Zeit an einer Neuauflage von "Survivor".

