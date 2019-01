Sarah Lombardi fällt bei "Dancing on Ice" verletzt aus

Sarah Lombardi hat sich im Training für die Sat.1-Eislaufshow "Dancing on Ice" einen Muskelfaserriss zugezogen und kann daher am kommenden Sonntag nicht an der Show teilnehmen. Für sie rückt nun Aleksandra Bechtel nach.

Der Verdacht hat sich bestätigt: Nachdem bereits in diversen Boulevardzeitungen von einem möglichen Aus’ Sarah Lombardis bei der Sat.1-Show "Dancing on Ice" zu lesen war, hat sich das nun bestätigt. Lombardi hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen und kann zumindest nicht an der kommenden Live-Show am Sonntagabend teilnehmen. Eine entsprechende medizinische Untersuchung am Donnerstag bestätigte den Verdacht, am Dienstag musste die Sängerin ihr Training aufgrund von Schmerzen abbrechen.

Laut der "Dancing on Ice"-Regeln rückt damit in der kommenden Live-Show der zuletzt ausgeschiedene Eistanz-Promi nach. In diesem Fall wird Aleksandra Bechtel mit Profi-Partner Matti Landgraf erneut auf dem Eis stehen, mit dem Training haben beide bereits begonnen. Sat.1 hatte mit der Show zuletzt gute Quoten verzeichnet: Nach starken 12,4 Prozent Marktanteil zum Auftakt waren es in der zweiten Ausgabe immerhin noch 9,3 Prozent.

Sarah Lombardi selbst sagt zu ihrer Verletzung: "Ich bin wirklich traurig, dass ich am Sonntag nicht auftreten kann. Aber wir haben heute direkt mit der Therapie angefangen. Der Arzt sagt auch, dass ich das Bein bewegen muss und hat mir die Hoffnung gegeben, dass ich nächste Woche wieder trainieren kann. Aber ich werde am Sonntag natürlich dabei sein und die anderen unterstützen."