"Star Trek: Short Treks" ab sofort bei Netflix verfügbar

Um die Wartezeit zwischen den zwei Staffeln von "Star Trek: Discovery" zu verkürzen, sind in den USA vier 15-minütige "Short Treks" veröffentlicht worden. Mit Verspätung haben sie nun auch ihren Weg nach Deutschland gefunden. Auch Staffel zwei von "Star Trek: Discovery" steht in den Startlöchern.



17.01.2019 - 19:29 Uhr von Timo Niemeier 17.01.2019 - 19:29 Uhr

Kurz vor dem Start der zweiten Staffel "Star Trek: Discovery" in Deutschland hat Netflix die vier "Star Trek: Short Treks"-Ausgaben verfügbar gemacht, die in den USA ab Oktober monatlich gezeigt wurden. Bislang hatte Netflix den Start nicht angekündigt. Die 15-minütigen Folgen sind für die Fans produziert worden, um ihnen die Wartezeit zwischen den beiden "Star Trek: Discovery"-Staffeln zu verkürzen.

Für die deutschen Fans ist das wohl nicht aufgegangen: Die zweite Staffel startet in den USA am heutigen 17. Januar, ab Freitag werden die Folgen Schritt für Schritt auch auf Netflix und damit für die deutschen Nutzer verfügbar gemacht. Wer die "Short Treks" beim Streamingdienst nicht auf Anhieb findet: Netflix hat sie recht gut versteckt. In der Folgen-Übersicht bei Staffel eins gibt es noch den Menüpunkt "Trailer und mehr" - dort sind sie zu finden.

