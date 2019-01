Discovery verpasst Animal Planet neuen Anstrich

© Discovery

Der Pay-TV-Sender Animal Planet erfährt noch in dieser Woche einen optischen Relaunch: Sowohl das Logo als auch die Farbgebung werden geändert. Die visuelle Auffrischung ist Teil eines globalen Rebrandings, das Discovery derzeit beim Sender durchführt.



21.01.2019 - 11:59 Uhr von Timo Niemeier 21.01.2019 - 11:59 Uhr

Im Zuge eines globalen Rebrandings wird sich Animal Planet auch in Deutschland verändert. Wie der zu Discovery gehörende Sender nun mitgeteilt hat, wird es ab dem 22. Januar ein neues Senderdesign zu sehen geben. So wird unter anderem das Logo geändert: Aus dem reinen Schriftzug, in dem ein wenig mit den Buchstaben gespielt wurde, wird ein eher schlichter Schriftzug, der als Highlight von einem Elefanten übersprungen wird. Das soll die "Energie und Freude" darstellen, die sich der Sender bei den Zuschauern erhofft, wenn es um die Tierwelt geht.

Hinzu kommen kräftigere Farben als bislang, diese würden dem Sender künftig "Frische und Jugendlichkeit" verleihen, heißt es von Discovery. Die grafische Umsetzung des Rebrandings übernahmen die New Yorker Branding- und Grafikdesign-Spezialisten von Chamayeff & Geismar & Haviv. In den USA wurde das Design des Senders bereits im vergangenen Jahr geändert.

Eike Immisch, Senior Director Marketing & Communications bei Discovery Deutschland, sagt über das Rebranding: "Es war an der Zeit, ein neues Design für Animal Planet zu entwickeln, das den globalen Aspekt der Marke widerspiegelt. Wir sind bekannt dafür, ebenso informative wie emotional bewegende Geschichten über die Beziehung von Mensch und Tier aus der ganzen Welt zu erzählen - über alle Regionen und Kulturen hinweg. Und das nicht nur im linearen Fernsehen. Deswegen haben wir einen Design-Ansatz verfolgt, der auf allen Plattformen funktioniert."



