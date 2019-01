"Endlich Feierabend!" wird nach Soap-Aus wieder verlängert

© Sat.1/Andre Kowalski

Sat.1 wird sein Magazin "Endlich Feierabend!" ab der kommenden Woche wieder einstündig ausstrahlen, ein weiteres Format soll vorerst nicht getestet werden. Gleichzeitig kehrt "Genial daneben - Das Quiz" mit neuen Regeln früher als gedacht zurück.



21.01.2019 - 12:30 Uhr von Alexander Krei 21.01.2019 - 12:30 Uhr

Nach dem schnellen Aus von "Alles oder nichts" nach nur 50 Folgen behilft sich Sat.1 derzeit auf dem Sendeplatz um 18:30 Uhr mit Wiederholungen der "Ruhrpott-Wache". Die haben zwar für etwas bessere Quoten sorgen können, bewegen sich aber in einem schwachen Umfeld erwartungsgemäß trotzdem im tiefroten Bereich. Ab der kommenden Woche wird der Sender daher die Sendezeit von "Endlich Feierabend!" wieder auf eine Stunde ausdehnen.

Mit dem Start der Soap hatte Sat.1 die Sendezeit seines um 18:00 Uhr ausgestrahlten Magazins von 60 auf 30 Minuten halbiert, was den Quoten nachweislich nicht geholfen hat. Auch im Januar erzielt die Sendung bislang im Schnitt weniger als fünf Prozent Marktanteil. Ab der nächsten Woche bekommen die Moderatoren Annett Möller und Daniel Boschmann somit noch einmal die Gelegenheit, mit einer ausgedehnten Version ihres Magazins auf Zuschauerfang zu gehen.

Im Zuge dessen kehrt am 28. Januar auch "Genial daneben - Das Quiz" zurück auf den Bildschirm. Die Erfindershow "Wie genial ist das denn?", die seit zwei Wochen auf dem Sendeplatz um 19:00 Uhr zu sehen ist, muss im Gegenzug ihren Sendeplatz vorzeitig räumen und soll auf einem anderen Slot fortgeführt werden. Überraschend kommt die Entscheidung nicht, schließlich erzielte das Format bislang durchschnittlich nicht mal vier Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und liegt damit unter den Werten von "Genial daneben - Das Quiz".

Doch auch die Rateshow mit Hugo Egon Balder wurde noch einmal überarbeitet. Los geht es mit Team-Specials, in denen etwa ein Trachtenverein gegen Banker antritt, um Hella von Sinnen, Wigald Boning und die Gaststars mit ihren Fragen herauszufordern. In jeder Ausgabe spielen zwei Dreierteams um das Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro. Lösen die Promis eine Frage, werden 500 Euro zufällig über eine Slotmachine an einen Zuschauer aus dem Publikum verlost. Auch bei den regulären Folgen verspricht Sat.1 in der neuen Staffel Änderungen.

