Michael Kessler überprüft Klischees über andere Länder

Im Rahmen von "ZDFzeit" strahlt das ZDF im März eine zunächst dreiteilige Reihe "Ziemlich beste Nachbarn" aus. Michael Kessler reist darin in andere europäische Länder und überprüft, ob die gängigen Klischees über Land und Leute stimmen.



21.01.2019 - 16:22 Uhr von Uwe Mantel 21.01.2019 - 16:22 Uhr

Russen sind trinkfest und großzügig, Briten zeichnen sich durch Höflichkeit und Humor aus, in Italien herrscht Dolce Vita statt Organisiertheit - soweit einige der gängigen Klischees. Ob die tatsächlich so stimmen, will Michael Kessler im Rahmen der dreiteiligen Reihe "Ziemlich beste Nachbarn" überprüfen, die ab dem 5. März immer dienstags um 20:15 Uhr unter dem Label "ZDFzeit" im ZDF zusehen sein wird.

In den Folgen "Wir und die Russen", "Wir und die Italiener" und "Wir und die Briten" macht er sich auf den Weg in die Länder. Kessler über sein Fazit nach den Reisen: "Wichtig ist für mich die Erkenntnis, dass uns Klischees oft im Weg stehen. Sie verhindern den offenen Blick und die Neugierde. Besser ist es über die "Klischee-Hürden" zu springen, sie hinter sich zu lassen und sich ein eigenes Bild zu machen. Das ist ein Abenteuer und macht großen Spaß. Unsere Filme sind eine Einladung, die eigenen Klischees und Vorurteile zu überprüfen und vielleicht einen neuen Blick auf die Nachbarn zu werfen."

