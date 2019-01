n-tv macht den Montag zum großen Wissens-Tag

© MG RTL D

Der Nachrichtensender n-tv gibt seinem Magazin "n-tv Wissen" einen neuen Sendeplatz. Ab Ende Februar wird es in die Montags-Primetime befördert und soll dort fortan den neuen Wissens-Abend einläuten. Im Anschluss will der Sender viele Dokus zeigen.



22.01.2019 - 12:53 Uhr von Timo Niemeier 22.01.2019 - 12:53 Uhr

n-tv baut den Montagabend im Februar zum Wissens-Abend um, das hat der Sender gegenüber DWDL.de bestätigt. Am 25. Februar startet man mit dem neuen Line-Up. Dann wird "n-tv Wissen" auch erstmals in der Primetime zu sehen sein, das Magazin wird den Abend künftig immer ab 20:15 Uhr eröffnen. Bislang liefen die neuen Ausgaben von "n-tv Wissen" stets samstags um 19:05 Uhr.

Das Magazin wird auch künftig von Jule Gölsdorf moderiert, sie präsentiert das Format seit September 2018 (DWDL.de berichtete). Außerdem erstrahlt "n-tv Wissen" ab Ende Februar in neuer Optik (siehe Foto oben). Zum Start geht es auf dem neuen Sendeplatz unter anderem um die innovative Lichttechnik an den Niagarafällen und den aktuellen Trend der "Tiny Homes".

Direkt im Anschluss an das Magazin will n-tv künftig mit vier Dokumentationen am Stück punkten. Am 25. Februar startet dann auch direkt um 21:10 Uhr die zehnteilige Doku-Reihe "Geniale Technik" in Doppelfolgen. Los geht es mit der Folge "Rettung für Tschernobyl", in der es um die Erneuerung des Sarkophags geht, der über das ehemalige Kernkraftwerk gezogen wurde. Ab 23.05 Uhr zeigt man dann jeweils zwei Folgen der Doku-Reihe "Das Universum". Grundsätzlich will n-tv ab 21:10 Uhr mit Dokus aus den Bereichen Wissen, Technik und Universum punkten. In Aussicht gestellt hat der Sender unter anderem auch schon die Ausstrahlung der zehnteiligen Reihe "Röntgenbild Tiefsee". Darin wird den Geheimnissen auf dem Meeresgrund nachgegangen, indem virtuell "das Wasser abgelassen wird".

Teilen