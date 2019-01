Für eSports1: ESL und Sport1 bauen Partnerschaft aus

© Sport1

Am Donnerstag geht der Pay-TV-Sender eSports1 an den Start, im Vorfeld hat Sport1 nun eine Ausweitung der Partnerschaft mit der ESL bekannt gegeben. Erst vor wenigen Tagen präsentierte man eine Kooperation mit der TAG Heuer Virtual Bundesliga



22.01.2019 - 14:55 Uhr von Uwe Mantel 22.01.2019 - 14:55 Uhr

Im ersten Jahr mindestens 1.200 Live-Stunden von internationalen und nationalen eSports-Events verspricht Sport1 für seinen neuesten Pay-TV-Ableger eSports1, der am kommenden Donnerstag offiziell an den Start geht. Dafür weitet man nun die Zusammenarbeit mit der ESL aus, mit der Sport1 bereits seit 2016 zusammenarbeitet. Die neue Vereinbarung läuft nun über zwei Jahre und umfasst die plattformneutralen Rechte für Deutschland, Österreich und die Schweiz für Highlight- und Live-Berichterstattung über sämtliche ESL One Events (Dota 2), beide European Masters (League of Legends) und das "Red Bull M.E.O. powered by ESL" (Clash Royale).

"Wir freuen uns sehr, unsere wegbereitende Partnerschaft mit Sport1 weiter auszuweiten", so Torsten Haux, VP Global Media Rights & ESportsTV bei der ESL. "Nachdem die Übertragungen unserer bisherigen Turniere rasant an Popularität gewonnen haben, war eine Erweiterung der bestehenden Kooperation der nächste logische Schritt. Insbesondere möchten wir damit der Dota 2 Community eine weitere Plattform bieten, um unsere internationalen Turniere zu verfolgen."

Daniel von Busse, COO TV und Mitglied der Geschäftsleitung der Sport1 GmbH: "Gemeinsam mit unserem starken Partner ESL werden wir nach diversen erfolgreichen Free-TV-Übertragungen nun auch auf eSPORTS1 hochklassige ESL-Events inszenieren. Mit dem ‚Red Bull M.E.O. powered by ESL‘ in Dortmund übertragen wir dabei bereits Anfang Februar das erste große Event auf deutschem Boden live auf unserem neuen Sender. Durch die Kooperationen mit der DFL und ESL können Zuschauer auf eSPORTS1 zahlreiche Events der wichtigsten eSports-Titel sehen – darunter League of Legends, Dota 2 und FIFA 19."

Teilen