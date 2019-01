Disneys "Star-Wars"-YouTube-Kanal nun auch auf deutsch

© Disney

Noch mehr "Star Wars"-Inhalte von Disney: Mit der Gründung des YouTube-Kanals "Star Wars Kids Deutschland" möchte der Medienkonzern zukünftig Kinder rund um die Uhr abholen. Das amerikanische Original gibt es seit Ende November.



23.01.2019 - 11:55 Uhr von Kevin Hennings 23.01.2019 - 11:55 Uhr

Im vergangenen November hat Disney den englisch-sprachigen YouTube-Kanal "Star Wars Kids" gestartet. In kurzen, animierten Clips haben dort vor allem die jüngeren Zuschauer rund um die Uhr die Möglichkeit, sich mit George Lucas' Universum zu beschäftigen. Nun startet der Medienkonzern auch eine deutsche Variante, die auf YouTube unter dem Namen "Star Wars Kids Deutschland" zu finden ist.

Bereits veröffentlicht wurden einige Videos, die erklären wer die Charaktere sind und welche Fun Facts sie parat haben. Wöchentlich sollen neue Clips erscheinen, die auf Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren zugeschnitten sind. Obwohl diese Zielgruppe angesprochen werden soll, stand der amerikanische YouTube-Kanal zuletzt dafür in der Kritik, ein verhältnismäßig brutales Video veröffentlicht zu haben. So wird in "Darth Vader - Power of the Dark Side" eine Szene aus "Rogue" nachgestellt, die zeigt, wie Darth Vader eine Gruppe Rebellen umbringt.

Damit unterscheidet sich die animierte Fassung nicht allzu sehr vom düsteren Original. Neben bekannten Inhalten möchte der Kanal auch exklusive Clips anbieten, die Eltern der kommenden Generation junger Star Wars Fans die Möglichkeit geben, ihrem Nachwuchs die Geschichten aus dem Kult-Universum näher zu bringen. Ein neuartiges Abenteuer erwartet alle jungen Sternenkrieger mit "Star Wars Galaxy of Adventures", einer Serie an kurzen Videos, die die klassischen Geschichten aus den bereits existierenden Filmen in einem neuen Gewand präsentiert.

Obendrein sollen auch Inhalte aus Serien wie "Star Wars: Die Mächte des Schicksals", "Star Wars Rebels" oder "Star Wars: Die Abenteuer der Freemaker" zum YouTube-Kanal gehören, ebenso wie lokale Eigenproduktionen, die sich wichtigen Fragen aus dem "Star Wars"-Universum widmen. In Amerika wurde neben der Kritik auch umfangreich gelobt. So wurde der Produktionsfirma Lucasfilm zugesprochen, dass die Animation äußerst ansprechend umgesetzt wurde.

