Fernsehpreis: Jürgen von der Lippe erhält den Ehrenpreis

Der Ehrenpreis der Stifter des Deutschen Fernsehpreises geht in diesem Jahr an den bekanntesten Hawaiihemden-Träger des Landes: Jürgen von der Lippe. WDR-Intendant Tom Buhrow würdigte ihn als "einen der ganz Großen der deutschen Unterhaltung"



23.01.2019 - 11:34 Uhr von Uwe Mantel 23.01.2019 - 11:34 Uhr

Jürgen von der Lippe wird in diesem Jahr mit dem Ehrenpreis der Stifter des Deutschen Fernsehpreises ausgezeichnet. Damit wolle man würdigen, dass er sein Publikum "seit Jahrzehnten immer wieder überrascht und mitreißend unterhält – als Komiker und Moderator, als Erfinder von Formaten, Schauspieler und Autor". In der Begründung heißt es: "Das außerordentliche Spektrum und die einmalige geistige Bandbreite seines Schaffens, der humoristische Spagat zwischen Intellekt und Blödsinn, machen Jürgen von der Lippe zu einem der ganz Großen in der deutschen Fernsehunterhaltung."





Die Bandbreite ist wirklich bemerkenswert: 1976 gehörte er zu den Gründern der "Gebrüder Blattschuss", ehe er sich ab Ende der 70er auf seine Solokarriere konzentrierte. Seine TV-Laufbahn begann 1980 im "WWF Club", mit "So isses" revolutionierte er das Talk-Genre, große Spielshows folgten danach mit "Donnerlippchen" und ab 1989 "Geld oder Liebe". Mit "Was liest du?" hatte er eine eigene Literatursendung, für RTL stand er in "Heiland auf dem Eiland" auch als Schauspieler vor der Kamera, bei ProSieben präsentierte er "Extreme Activity", im MDR kümmerte er sich in "Frei von der Lippe" um die Merkwürdigkeiten der deutschen Sprache.

"Jürgen von der Lippe gehört für mich zu den ganz Großen der deutschen Unterhaltung“, sagt Tom Buhrow, WDR-Intendant und diesjähriger Vorsitzender der Stifterrunde. "Er ist einer der besten Entertainer, die wir haben. Deshalb freue ich mich, dass er im Jubiläumsjahr des Deutschen Fernsehpreises mit dem Ehrenpreis der Stifter ausgezeichnet wird. Er ist im öffentlich-rechtlichen wie im Privatfernsehen und auf der Bühne gleichermaßen zu Hause und genießt die Gunst eines großen Publikums. Sein Erfolgsgeheimnis ist neben enormer Kreativität seine unnachahmliche Bühnenpräsenz und das extrem feine Gespür für den richtigen Ton. Mit seiner integrativen Kraft hat Jürgen von der Lippe ein ganzes Genre nachhaltig geprägt und viele Künstlerinnen und Künstler inspiriert, ermutigt und gefördert."

Jürgen von der Lippe erhält den Ehrenpreis im Rahmen der Verleihung des Deutschen Fernsehpreises, die am Donnerstag kommender Woche in Düsseldorf stattfindet und von Barbara Schöneberger und Steffen Hallaschka moderiert wird. Anders als in den vergangenen Jahren gibt es diesmal die Gala auch wieder zu sehen - live allerdings nur als Stream im Internet, sowie als Aufzeichnung am späteren Abend beim Kleinstsender One.

