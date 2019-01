Kretschmer macht drei weitere Jahre "Shopping Queen"

© Vox/Andreas Friese

Guido Maria Kretschmer wird auch in den nächsten drei Jahre für die Vox-Sendung "Shopping Queen" vor der Kamera stehen, das hat er nun in einem Interview bekanntgegeben. Darüber hinaus hat er auch verraten, dass seine neue Show "Guidos Masterclass" bald startet.



24.01.2019 - 13:28 Uhr von Timo Niemeier 24.01.2019 - 13:28 Uhr

Auch wenn zweistellige Marktanteile inzwischen eher die Ausnahme sind: "Shopping Queen" ist für Vox weiterhin ein ganz wichtiger Stützpfeiler im Nachmittagsprogramm. Nach wie vier kommt die Sendung auf rund achteinhalb Prozent Marktanteil in der werberelevante Zielgruppe. Und für Nachschub ist gesorgt: Wie Guido Maria Kretschmer nun in einem Interview mit der "Goldenen Kamera" angekündigt hat, hat er seinen Vertrag kürzlich für drei weitere Jahre verlängert.

Die Lust am Format, von dem schon weit mehr als 1.000 Folgen gezeigt wurden, ist dem Modemacher offenbar noch nicht vergangen. "Gerade bereitet es mir noch eine große Freude und ich habe Lust weiterzumachen. Erst wenn ich spüren würde, dass mir der Text ausgeht oder wenn ich das Gefühl hätte, dass ich alles schon einmal erlebt habe, würde ich ans Aufhören denken. Aber bislang war das noch nie der Fall, weil täglich neue Menschen aufschlagen, die etwa Neues machen möchten – das genieße ich sehr", sagt er.

In diesem Jahr stehen bei "Shopping Queen" einige Specials an. Zuletzt zeigte man eine Woche lang Ausgaben mit Chefredakteuren einiger Modezeitschriften. Am kommenden Sonntag geht man auf hohe See und in der Woche vom 11. bis zum 15. Februar feiert man Jubiläum und zeigt dann auch die 1.500 Folge (DWDL.de berichtete). Weitere Specials sind in der Mache. Kretschmer: "Wir werden noch mal auf Sylt und auch endlich mal in der Schweiz sein. Außerdem habe ich mir gewünscht, dass wir mal kleinere Städte anfahren, die noch nie bei 'Shopping Queen' dabei waren – weil man da schön zeigen kann, dass es die vermeintliche Provinz gar nicht mehr gibt."

Darüber hinaus hat Guido Maria Kretschmer in dem Interview auch angekündigt, dass seine neue Show "Guidos Masterclass" im März startet. Wann genau, ist derzeit aber noch unklar. In insgesamt sechs Folgen sollen talentierte Meisterschüler ihr Können in verschiedenen Aufgaben aus dem Bereich des Fashion-Designs unter Beweis stellen. Am Ende winken 50.000 Euro und die einjährige Unterstützung durch den Mentor höchstpersönlich. Er freue sich sehr auf die Sendung, weil sie nicht gefakt sei, so Kretschmer. "Wir zeigen, dass es unglaublich viele begabte Leute bei uns gibt – aber wir führen niemanden vor. Außerdem lernt man als Zuschauer, wie die Modeindustrie generell funktioniert – also, was ich täglich mache."

