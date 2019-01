Gottschalk ist im Februar "Vertretungslehrer" bei Vox

© TVNOW / Daniel Löb

Vox wird bald vier neue Ausgaben seiner Sendung "Der Vertretungslehrer" zeigen. Mit dabei ist dann unter anderem auch Thomas Gottschalk, der mit den Schülern über "die Jugend von heute" spricht. Zuletzt waren die Quoten des Formats enttäuschend.



24.01.2019 - 14:59 Uhr von Timo Niemeier 24.01.2019 - 14:59 Uhr

Thomas Gottschalk ist bald als "Vertretungslehrer" bei Vox zu sehen, der Sender hat vier neue Ausgaben seines Formats angekündigt. Die neue Staffel startet am Dienstag, den 19. Februar. Die vier Ausgaben sind dann immer im Anschluss an "Ewige Helden" zu sehen, in der ersten Folge geht es direkt mit Thomas Gottschalk los. Der Entertainer spricht mit den Schülern eines Bayreuther Gymnasiums über das Thema "Die Jugend von heute". Gottschalk ist skeptisch und macht sich Sorgen um die Zukunft der jetzigen jungen Generation. Zurecht? Und kann er sie mit seinem Unterricht überhaupt noch erreichen?

In den drei weiteren neuen Folgen werden Franziska van Almsick, Martin Rütter und Tim Mälzer als Lehrer zu sehen sein. Sie alle sprechen mit den Schülern über Dinge, die ihnen besonders auf dem Herzen liegen. Vox startete das von Norddeich TV produzierte Format im vergangenen Jahr, die erste Ausgabe mit Wladimir Klitschko lief Anfang 2018 mit 8,0 Prozent Marktanteil auch gut. Als man im Dezember zwei frische Ausgaben hinterherschob, sah es aber schon deutlich schlechter aus. Frank Thelen erreichte nur 4,1 Prozent und bei Dagi Bee waren es sogar nur 3,9 Prozent.

Darüber hinaus hat Vox auch den Start der neuen "Pferdeprofis"-Staffel angekündigt. Insgesamt acht neue Ausgaben des von Mina TV produzierten Formats sind ab dem 16. Februar auf dem bewährten Sendeplatz am Samstagvorabend ab 19:10 Uhr zu sehen. Die letzte Staffel tat sich im Vergleich zu früher etwas schwerer und erreichte im Schnitt nicht einmal mehr 900.000 Zuschauer, der Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe lag bei etwas mehr als sieben Prozent.

