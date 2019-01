Dreharbeiten für neue "Bad Banks"-Folgen sind gestartet

© ZDF/Fabrizio Maltese

In Berlin haben die Dreharbeiten für die zweite Staffel der ZDF-Serie "Bad Banks" begonnen, das hat der Sender nun angekündigt. Sechs neue Folgen werden in den kommenden Monaten entstehen. Sowohl vor als auch hinter der Kamera gibt es Veränderungen.



24.01.2019 - 16:01 Uhr von Timo Niemeier 24.01.2019 - 16:01 Uhr

"Bad Banks" hat in den vergangenen Wochen ziemlich viele Preis abgeräumt. Beim Akademie-Fernsehpreis war die ZDF-Serie beispielsweise der ganz große Gewinner des Abends (DWDL.de berichtete). In den kommenden Wochen könnte noch ein Deutscher Fernsehpreis sowie ein Grimme-Preis hinzukommen, für beide Auszeichnungen ist die Serie ebenfalls nominiert. Das ZDF gab 2018 bereits vor der Ausstrahlung aller Folgen der ersten Staffel grünes Licht für die Fortsetzung. Nun haben in Berlin die Dreharbeiten für insgesamt sechs neue Folgen begonnen.

Gedreht wird voraussichtlich noch bis Mitte April dieses Jahres in Berlin, Frankfurt, Luxemburg sowie auf Barbados und den Virgin Islands, einen Sendetermin gibt es dementsprechend noch nicht. In den Hauptrollen der neuen Folgen sind Paula Beer, Barry Atsma, Désirée Nosbusch, Tobias Moretti, Mai Duong Kieu, Albrecht Schuch, Marc Limpach, Germain Wagner und Jean-Marc Barr zu sehen. Neu im Ensemble sind unter anderem Noah Saavedra, Trystan Pütter und Tedros Teclebrhan.

Auch hinter der Kamera hat sich was getan: Regisseur Christian Schwochow ist in Staffel zwei nicht mehr mit dabei, diesen Job übernimmt Christian Zübert. Die Drehbücher stammen erneut von Oliver Kienle. Produziert wird von der Letterbox Filmproduktion, Iris Productions und Real Film Berlin. Als Produzenten agieren erneut Lisa Blumenberg, die auch Ideengeberin ist, und Nicolas Steil. Gefördert wird die Produktion durch den Film Fund Luxembourg, den German Motion Picture Fund, HessenFilm und Medien sowie durch das Medienboard Berlin-Brandenburg.

Inhaltlich geht es wieder um die Finanzwelt, die sich ein halbes Jahr nach der Krise neu erfinden muss. Verschärfte Auflagen machen das Geschäft der fusionierten "Deutschen Global Invest" extrem mühsam. Der ersehnte Aufstieg in den Vorstand rückt für die neue Investmentchefin Christelle Leblanc (Désirée Nosbusch) in weite Ferne. Auch für Jana Liekam (Paula Beer) läuft es in Frankfurt nicht nach Plan. Doch längst hat sie sich mit ihrem Team in Stellung gebracht. Während die alte Bankenwelt nur noch mit halber Kraft fährt, erlebt die junge Finanzbranche in kleinen beweglichen Start-ups und Fintechs einen fundamentalen Wandel.

Frank Zervos, ZDF-Hauptredaktionsleiter Fernsehfilm/Serie I, sagt: "Die Bankenwelt ist im Umbruch. Die Fernsehwelt ist es auch. 'Bad Banks' ist durch die einzigartige Kombination aus zeitgemäßem Look, rasantem Erzählen, thematischer Relevanz und herausragender Schauspielleistung zum Synonym für 'High-End-Serie made in Germany' geworden und hat Maßstäbe gesetzt. Die zweite Staffel ist also eine große Herausforderung, die wir sehr gerne gemeinsam mit Produzentin Lisa Blumenberg und dem fantastischen Kreativteam rund um Oliver Kienle und Christian Zübert annehmen!"

Teilen