"Schlag den Star" im Februar: Mälzer statt Henssler

© ProSieben

Nachdem Steffen Henssler im letzten Herbst bekanntlich das Handtuch geworfen hat, treten bei "Schlag den Star" nun wieder wechselnde Promis in den Ring. In der nächsten Ausgabe heißt die Paarung: Star-Koch gegen Musik-Star.



27.01.2019 - 10:55 Uhr von Uwe Mantel 27.01.2019 - 10:55 Uhr

Nachdem Steffen Henssler angesichts der rapide gesunkenen Quoten im Herbst vorzeitig seinen Ausstieg bei "Schlag den Henssler" verkündete, belebte ProSieben kurzerhand "Schlag den Star" als große Liveshow wieder - und fuhr mit dem Kampf zwischen Eko Fresh und Sarah Lombardi Ende vergangenen Jahres tatsächlich deutlich besser: Mit 14,4 Prozent Marktanteil wurden die Quoten der letzten Ausgaben von "Schlag den Henssler" deutlich übertroffen.

In diesem Jahr geht es daher nun also weiter mit "Schlag den Star". Für die nächste Folge am 9. Februar setzt man nun wieder auf einen Koch: Tim Mälzer stellt sich dann dem im Höchstfall über 15 Runden dauernden Kampf gegen Sasha. Dem Gewinner winken 100.000 Euro Siegprämie. Moderiert wird die Sendung wie immer von Elton, die Spiele kommentieren wird Ron Ringguth.

Tim Mälzer trat 2011 schon einmal bei "Schlag den Star" an - damals war es allerdings noch keine Live-Show, sie ging nur über maximal neun Runden und der Herausforderer war kein anderer Promi, sondern ein "Normalo"-Kandidat. Mälzer musste sich damals knapp mit 25:20 im letzten Spiel geschlagen geben.

Teilen