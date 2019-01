"Stromberg"-Autor Husmann steht hinter neuer Klaas-Serie

© ProSieben/7TV/Christiane Pausch

ProSieben hat erste Details zur geplanten Serie mit Klaas Heufer-Umlauf bekanntgegeben. So entsteht "Check Check" in Zusammenarbeit mit 7TV, die Drehbücher stammen von "Stromberg"-Mastermind Ralf Husmann. Heufer-Umlauf ist zudem nicht nur als Schauspieler dabei.



29.01.2019 - 12:00 Uhr von Timo Niemeier 29.01.2019 - 12:00 Uhr

Kurz vor dem Jahreswechsel ist bekannt geworden, dass ProSieben an einer neuen fiktionalen Serie mit Klaas Heufer-Umlauf arbeitet. Viel verraten wollte man damals aber noch nicht (DWDL.de berichtete). Nun gibt es die ersten Details: So hat ProSieben gegenüber DWDL.de bestätigt, bei dem Projekt gemeinsame Sache mit 7TV zu machen. "Check Check", so der Titel der Serie, wird ihre Premiere damit wohl beim Streamingdienst feiern und später bei ProSieben laufen. Ähnlich verfährt man derzeit ja schon mit "jerks.", das gemeinsam von ProSieben und Maxdome verantwortet wird.

Hinter "Check Check" steht außerdem Ralf Husmann als Head-Autor, Husmann gilt als kreativer Kopf hinter der ehemaligen ProSieben-Serie "Stromberg". Zuletzt schrieb er auch einige "Tatort"-Drehbücher. Klaas Heufer-Umlauf selbst wird, so viel war schon bekannt, in der Serie zu sehen sein. Wie ProSieben nun bestätigt hat, wird er sich aber nicht auf seine Rolle vor der Kamera beschränken. Heufer-Umlauf ist auch Produzent und Ideengeber der Serie.

Heufer-Umlauf spielt einen Mitarbeiter am Security Check eines Provinzflughafens, der sich fortan von seinen früheren Karriereplänen als Geschäftsmann in der Hauptstadt verabschieden muss. Die Dreharbeiten für die zehn Folgen von "Check Check" laufen bereits seit dem 14. Januar. Produziert wird die Serie von der Bird & Bird Film GmbH, Produzenten sind neben Heufer-Umlauf auch Lars Jessen und Sebastian Schultz. Regie führt Jessen. Zum Autorenteam der Folgen eins bis vier gehören Tobias Wiemann, Jytte-Merle Böhrnsen, Peer Klehmet, Nico Woche, Judy Horney, Lars Hubrich und Gereon Klug.

ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann sagt: "Schon mit der ausgezeichneten Sitcom ‚jerks.‘ haben wir Maßstäbe für neue Serien in Deutschland gesetzt. ‚Check Check‘ steht genau in dieser Tradition. Gemeinsam mit 7TV erzählen wir eine Serie, wie es sie in Deutschland noch nicht gab. Klaas Heufer-Umlauf drückt ‚Check Check‘ in mehrfacher Hinsicht seinen Stempel auf und erfindet sich einmal mehr neu – beste Voraussetzungen für ein neues Kapitel unserer gemeinsamen Erfolgsgeschichte. Mit Ralf Husmann schreibt ein Autor die Serie, der mit ‚Stromberg‘ einen kongenialen Hit geliefert hat."

Teilen