Studio 100 Media und m4e: Ulli Stoef geht von Bord

Nachdem die Integration von der m4e AG in die Studio 100 Media AG als weitgehend abgeschlossen gilt, hat Ulli Stoef, CEO der beiden Unternehmen, nun seinen Abschied zur Jahresmitte angekündigt.



29.01.2019 - 15:30 Uhr von Uwe Mantel 29.01.2019 - 15:30 Uhr

Ulli Stoef, der einst die m4e AG gegründet hat und nach Übernahme der Aktienmehrheit durch die belgische Studio 100-Gruppe im Februar 2017 auch zum CEO von Studio 100 Media ernannt wurde, nimmt zum 30. Juni 2019 seinen Hut. Seine Aufgabe war die Zusammenführung aller Geschäftsaktivitäten von Studio 100 Media und m4e unter Bündelung sämtlicher Synergieeffekte, sowie die internationale Ausrichtung. Beides verlaufe "weiterhin erfolgreich", heißt es in einer MItteilung. Daher seien Ulli Stoef und die Geschäftsführung der Studio 100 Gruppe sich einig, dass "der Kernauftrag erfolgreich erfüllt" sei, der Abschied erfolge im gegenseitigen Einvernehmen.





Hans Bourlon, Mitgründer der Studio 100 Gruppe und Vorstandsmitglied der Studio 100 Media AG: "Ulli Stoef hat bei der Zusammenführung der Geschäftsfelder der m4e und Studio 100 Media eine entscheidende Rolle gespielt. Ich möchte ihm aufrichtig für seine Leistungen und seinen Beitrag zum weiteren internationalen Wachstum der Studio 100 Gruppe danken. Für seine nächste Herausforderung wünsche ich ihm viel Erfolg!"

"Es war ein Vergnügen mit Hans und dem gesamten Studio 100 Team während der vergangenen Jahre an der Integration der beiden Unternehmen zu arbeiten und die Studio 100 Gruppe international weiter ausbauen zu können", sagt Ulli Stoef und fügt hinzu: "Ich hatte das Privileg, mit so vielen talentierten Menschen an meiner Seite zu arbeiten, die es mir leicht machten diese Projekte zum Erfolg zu führen. Wir werden auch zukünftig in engem Kontakt bleiben und ich bin fest davon überzeugt, dass die Studio 100 Gruppe hervorragend für die Zukunft aufgestellt ist."

Ulli Stoef will künftig wieder als unabhängiger Unternehmer tätig sein, Hans Bourlon bleibt Vorstandsmitglied der Studio 100 Media AG und wird Ulli Stoefs Aufgaben zusammen mit dem Münchener Managementteam übernehmen. Die Nachfolge für Ulli Stoef als CEO der m4e und Vorstandsmitglied der Studio 100 Media AG wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

