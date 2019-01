Nazan Eckes und Jorge González in Jury neuer US-Show

© RTL / Robert Grieschek

Am Sonntag startet in den USA die neue Talentshow "The World's Best". Darin müssen die Kandidaten nicht nur vor US-Juroren bestehen, sondern sich auch dem Urteil von 50 internationalen Juroren stellen. Dazu gehören auch drei Deutsche.



29.01.2019 - 15:45 Uhr von Uwe Mantel 29.01.2019 - 15:45 Uhr

Talentshows gibt es viele, auch im US-Fernsehen. Um da herauszustechen, hat man sich bei CBS für "The World's Best" folgenden Dreh überlegt: Die Kandidaten, die aus aller Welt kommen und Talent jeglicher Couleur mitbringen können, müssen nicht nur die aus Drew Barrymore, RuPaul und Faith Hill bestehende amerkanische Jury überzeugen, sondern auch vor der "Wall of the World" bestehen. Diese setzt sich aus 50 Juroren aus 38 verschiedenen Ländern zusammen. Und immerhin drei davon kommen aus Deutschland.

So werden Nazan Eckes, Jorge González und Dennis Jauch über die Auftritte der Kandidaten mit abstimmen. Nazan Eckes bringt Jury-Erfahrung aus dem "Supertalent" mit, Jorge González aus Let's dance. Dennis Jauch ist Coreograph und stand beispielsweise schon für die (erfolglose) Vox-Show "Secret Dancer" vor der Kamera. Eine Vertreterin gibt's auch aus der Schweiz: Die Stuntfrau Petra Sprecher.

Zumindest die erste Ausgabe der Show, die von Late-Night-Moderator James Corden präsentiert wird, dürfte sich riesiger Aufmerksamkeit erfreuen: Sie läuft am kommenden Sonntag im Anschluss an den "Super Bowl". Insgesamt sind zehn Folgen geplant.

