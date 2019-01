Nach den "Trucker Babes" kommen bald die "Trecker Babes"

© kabel eins

Die "Trucker Babes" sorgen sonntags für gute Quoten bei kabel eins, nun will der Sender diesen Erfolg ausbauen und hat ein Spin-off angekündigt. In "Trecker Babes" werden Frauen in weiteren, vermeintlichen Männerdomänen begleitet.



29.01.2019 - 16:11 Uhr von Timo Niemeier 29.01.2019 - 16:11 Uhr

kabel eins will den Erfolg seiner sonntäglichen Reihe "Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand" ausbauen und hat nun ein Spin-off angekündigt. Während es im Original um Frauen als LKW-Fahrerinnen geht, ist das neue "Trecker Babes" offener. Zwar werden auch hier Frauen in vermeintlichen Männerdomänen begleitet, das erstreckt sich aber von der Landwirtschaft bis hin zu diversen Baustellen.

Sechs Frauen werden in ihrem Alltag auf dem Traktor oder dem Bagger begleitet. "So bekommt der Zuschauer hautnahe und authentische Einblicke in die tagtäglichen Herausforderungen der Damen und erfährt von Anekdoten und Geschichten rund um das Arbeiten in Berufsfeldern, die von Männern dominiert sind", heißt es vom Vermarkter SevenOne Media über die neue Sendung, die schon bald getestet wird.

Vorerst zwei Ausgaben der "Trecker Babes" hat kabel eins produzieren lassen, diese sind am 3. und 10. März zur besten Sendezeit zu sehen. Fortsetzung bei Erfolg natürlich nicht ausgeschlossen. Das neue Format beerbt auf dem Sendeplatz am Sonntag also das Original: Derzeit laufen dort noch die "Trucker Babes". Beide Formate werden produziert von Storyhouse. Die "Trucker Babes" lagen schon seit dem Start im Sommer 2017 über dem Senderschnitt von kabel eins. Die neue Staffel, die Anfang dieses Jahres startete, machte aber noch einmal einen gewaltigen Satz nach vorn und stellte erst vor wenigen Tagen mit 1,43 Millionen Zuschauern und 8,0 Prozent Marktanteil neue Bestwerte auf (DWDL.de berichtete). Ob aber auch Trecker und Bagger mit den Trucker-Fahrerinnen mithalten können, muss sich erst noch zeigen.

Marktanteils-Trend: Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand





