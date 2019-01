Bavaria Entertainment holt Creative Producer von der btf

© Bavaria Entertainment

Christian Reuther, der für die bildundtonfabrik zuletzt unter anderem die Grimme-nominierte "Prism is a dancer"-Show als ausführender Produzent verantwortete, entwickelt künftig für Bavaria Entertainment als Creative Producer neue Formate.



30.01.2019 - 08:35 Uhr von Uwe Mantel 30.01.2019 - 08:35 Uhr

Zum 1. Febraur wechselt Christian Reuther von der bildundtonfabrik zum ebenfalls in Köln beheimateten Produktionshaus Bavaria Entertainment, wo er als neuer Creative Producer die Formatentwicklung für private und öffentlich-rechtliche Sender leiten. Der Posten bei Bavaria wird neu geschaffen, um die Entwicklung von Show- und Factual-Marken für den deutschen Fernsehmarkt zu forcieren.

Reuther war bei der bildundtonfabrik zuletzt mit der Umsetzung von "Lass dich überwachen! Die PRISM is a dancer Show" betraut, die in diesem Jahr für einen Grimmepreis nominiert ist. Vor seiner Zeit bei der btf setzte er mit seinem eigenem Unternehmen Kollareuth Media diverse Formate wie "Willkommen bei Mario Barth" um, bringt aber auch schon Erfahrung von Senderseite mit. So verantwortete er unter dem Dach der Mediengruppe RTL als Executive Producer diverse Programm-Specials für Vox, RTL und RTL II.

Alessandro Nasini, Geschäftsführer von Bavaria Entertainment: "Chris ist ein außerordentlich erfahrener und kreativer Fernsehmacher, der die gesamte Bandbreite von journalistischen Doku-Formaten bis zur Inszenierung großer Shows beherrscht." Christian Reuther sagt: "Die Bavaria Entertainment ist ein spannendes Produktionshaus, aus dem viele erfolgreiche Formate stammen. Ich freue mich sehr, zusammen mit dem Team in Köln und den Bavaria-Partnern, neue Formate in den Markt zu bringen.

