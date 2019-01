Sky feiert "Deadpool 2"-Premiere mit Superhelden-Sender

© Twentieth Century Fox Film Corporation

Auch im März wird aus Sky Cinema Hits wieder ein Pop-Up-Sender, dann geht es zehn Tage lang um Superhelden aller Art. 2018 gab es das schon einmal. Highlight auf Sky Cinema Comic-Helden HD ist in diesem Jahr die TV-Premiere des Blockbusters "Deadpool 2".



30.01.2019 - 12:29 Uhr von Timo Niemeier 30.01.2019 - 12:29 Uhr

Sky hat den nächsten Pop-Up-Sender in Aussicht gestellt: Zwischen dem 8. und 17. März wird aus Sky Cinema Hits der Sender Sky Cinema Comic-Helden HD. 28 Comic-Verfilmungen werden in dieser Zeit rund um die Uhr gezeigt, darunter Filme wie "Avengers: Infinity War", die "The Dark Knight"-Trilogie, "Justice League", "Spider-Man: Homecoming" und "Wonder Woman" sowie die komplette "Blade Trilogie". Damit wiederholt Sky seine Strategie aus dem vergangenen Jahr, damals gab es zur Premiere von "Justice League" ebenfalls einen Superhelden-Sender.

Highlight des Pop-Up-Senders ist in diesem Jahr die TV-Premiere des Blockbusters "Deadpool 2" mit Ryan Reynolds am 15. März. Mit mehr als zwei Millionen Kinozuschauern gehört "Deadpool 2" zu den erfolgreichsten Filmen 2018 in Deutschland. Michaela Tarantino, Vice President Cinema bei Sky Deutschland, sagt: "Comic-Helden-Verfilmungen sind ein Dauerbrenner, daher bündeln wir sie nach dem Erfolg im vergangenen Jahr erneut auf einem Sender: 'Sky Cinema Comic-Helden HD'. Diesmal neu dabei sind die beiden Perlen 'Deadpool 2' und die 'Blade'-Trilogie. Ich freue mich sehr, dass wir unseren Kunden den ersten Teil der Trilogie erstmals in der ungeschnittenen Fassung anbieten können".

Teilen