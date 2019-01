"Arthurs Gesetz" kommt in Österreich ins Free-TV

© Turner

Nachdem kürzlich bereits bekannt wurde, dass TBS die TNT-Comey-Serie "Arthurs Gesetz" in die USA bringen will, verkündet Turner nun weitere internationale Verkäufe. In Österreich wird die Serie bei ORF eins zu sehen sein.



30.01.2019 - 14:26 Uhr von Uwe Mantel 30.01.2019 - 14:26 Uhr

Bei den deutschen Turner-Sendern beweist man weiterhin ein sehr glückliches Händchen bei seinen Eigenproduktionen. Die erste eigene TNT-Comedy-Serie "Arthurs Gesetz" etwa stieß nicht nur bei Kritikern auf großen Anklang und wurde sowohl für den Grimme-Preis als auch für den Deutschen Fernsehpreis nominiert, sondern erweist sich darüber hinaus auch noch als internationaler Verkaufserfolg.

Schon vor drei Wochen wurde bekannt, dass TBS nicht nur das deutsche Original mit Jan Josef Liefers und Martina Gedeck mit englischen Untertiteln in die USA bringen will, sondern auch noch die Rechte für ein Remake erworben hat. Nun gab Turner bekannt, dass es "Arthurs Gesetz" noch in mehr als 30 weiteren Ländern auf den Bildschirm schaffen wird.

In Österreich wird es die Serie sogar im Free-TV zu sehen sein. Hier hat sich ORF eins die Ausstrahlungsrechte gesichert. Zugeschlagen haben darüber hinaus HBO für Zentral- und Nordeuropa sowie Warner TV, das neben Frankreich auch noch in zahlreichen weiteren frankophonen Ländern in Afrika, in Monaco, der Schweiz, den Benelux-Ländern, Andorra, Mauritius und Haiti zu empfangen ist. Sowohl HBO als auch Warner TV gehören zum gleichen Konzern wie Turner in Deutschland, eine Übernahme der Serie ist trotzdem alles andere als selbstverständlich.

Und darum geht's in "Arthurs Gesetz": Der Arbeitslose Arthur Ahnepol (Jan Josef Liefers) fristet ein trostloses Dasein. Gezeichnet von den Strapazen seiner unglücklichen Ehe und zu Tode gelangweilt, schmiedet er eines Tages einen riskanten Plan: Seine unausstehliche Gattin soll unter die Erde gebracht werden. Mit dem Geld aus der Lebensversicherung stünde einem Neustart mit seiner Geliebten nichts mehr im Wege. Doch ein ungeschriebenes Gesetz beherrscht das Leben des Pechvogels: Jedes von Arthur gelöste Problem hat ein weitaus Schlimmeres zur Folge. Und so tritt er eine Lawine desaströser Ereignisse los.

Teilen