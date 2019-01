Auch waipu.tv will vom Aus von Magine TV profitieren

© Exaring

Magine TV stellt seinen Betrieb demnächst ein, davon will nun auch Konkurrent waipu.tv profitieren. Der Dienst macht den 150.000 Magine-TV-Nutzern ein Angebot und stellt die User damit vor die Wahl, denn auch Zattoo ködert mit Gratis-Monaten.



30.01.2019 - 14:25 Uhr von Timo Niemeier 30.01.2019 - 14:25 Uhr

Vor wenigen Tagen hat Magine TV angekündigt, sein Endkunden-Geschäft in Deutschland einzustellen, das betrifft rund 150.000 Nutzer des Streamingdienstes. Zeitgleich kündigte man an, dass Zattoo den Bereich übernehmen werde. Offenbar werden die Nutzer aber nicht automatisch zum Konkurrenten transferiert, Zattoo sprach lediglich davon, den Usern ein "Willkommensangebot" zu machen und versprach zwei Gratis-Monate von Zattoo Premium. Nun hat sich auch waipu.tv zu Wort gemeldet und will die Magine-TV-Nutzer seinerseits anlocken.

waipu.tv bietet den Kunden des bald eingestellten Dienstes sein Perfect-Paket für insgesamt drei Monate kostenlos an. Damit greift man ganz klar Zattoo an und will dem Konkurrenten möglichst viele Neukunden abspenstig machen. Ehemalige Magine-TV-Nutzer können sich noch bis zum 10. März für die Wechselaktion anmelden. Gleichzeitig hat waipu.tv nun außerdem eine App für die Smart-TV-Geräte von Samsung angekündigt. Ab sofort ist der Dienst auf allen Geräten ab 2017 im Samsung Smart Hub verfügbar und kann dort installiert werden.

