Dreharbeiten für neue "SOKO Stuttgart"-Folgen gestartet

© Bavaria Fiction/Markus Fenchel

Noch bis Mitte April zeigt das ZDF am Donnerstagvorabend neue Folgen von "SOKO Stuttgart". Ungeachtet dessen haben nun schon einmal die Dreharbeiten für die neue Staffel begonnen, der Quotenerfolg gibt den Machern recht.



30.01.2019 - 16:02 Uhr von Timo Niemeier 30.01.2019 - 16:02 Uhr

Bavaria Fiction hat in Stuttgart mit den Dreharbeiten für die mittlerweile elfte Staffel von "SOKO Stuttgart" begonnen. Bis Mitte November sollen 25 neue Folgen entstehen, derzeit zeigt das ZDF ohnehin noch die neuen Folgen der zehnten Staffel auf dem etablierten Sendeplatz am Donnerstagvorabend um 18:05 Uhr. Mit fast vier Millionen Zuschauern und einem durchschnittlichen Marktanteil in Höhe von mehr als 19 Prozent ist die Serie sehr erfolgreich.

Auch künftig wird bei "SOKO Stuttgart" das bewährte Team ermitteln: Astrid M. Fünderich sitzt als Erste Kriminalhauptkommissarin Martina Seiffert im Chefsessel, unterstützt von Peter Ketnath als Kriminalhauptkommissar Jo Stoll, Yve Burbach und Benjamin Strecker als Kriminalkommissare Selma Kirsch und Rico Sander. Über allen und allem steht wie gehabt Karl Kranzkowski als Kriminaldirektor Michael Kaiser. In den neuen Folgen werden aber auch einige Gastschauspieler zu sehen sein. So wird man in den kommenden Wochen unter anderem mit Youtube-Star Phil Laude (Y-Titty) drehen, der einen professionellen Schlussmacher spielt. Weitere Gaststars sind Daniel Aichinger ("Die Lobbyistin"), Stephan Grossmann ("Hotel Heidelberg") sowie Stephanie Krogmann und Anne-Marie Waldeck.

