Das planen DAZN und ProSieben rund um den Super Bowl

© NFL

Am kommenden Sonntag steht der mittlerweile 53. Super Bowl an, in Deutschland wird die Begegnung zwischen den Los Angeles Rams und den New England Patriots bei DAZN und ProSieben zu sehen sein. DWDL.de gibt einen Überblick, was die Zuschauer dort erwartet.



30.01.2019 - 16:38 Uhr von Timo Niemeier 30.01.2019 - 16:38 Uhr

ProSieben und ProSieben Maxx haben dem Football in den vergangenen Jahren fraglos einen Image-Boost verpasst. Auch in den zurückliegenden Wochen erreichten die Sender mit den Übertragungen erneut Top-Quoten. In der Nacht vom 3. auf den 4. Februar steht mit dem 53. Super Bowl das Highlight der Saison auf dem Programm - und in Unterföhring hat man so einiges geplant. Der Super Bowl selbst wird wie schon 2018 bei ProSieben zu sehen sein, der Sender beginnt um 22:45 Uhr mit der Übertragung.

Jan Stecker, Patrick Esume, Christoph "Icke" Dommisch sowie Reporter Max Zielke melden sich dann live aus dem Mercedes-Benz Stadium in Atlanta. Der ehemalige NFL-Profi Björn Werner ist zum zweiten Mal nach 2015 als "ran"-Experte mit dabei. ProSieben Maxx geht bereits um 20:15 Uhr mit einem 160-minütigen "Countdown zum Super Bowl" live auf Sendung. Moderator Carsten Spengemann und Roman Motzkus stimmen gemeinsam mit dem ehemaligen Fußball-Nationalspieler und Rams-Fan Patrick Owomoyela auf die lange Football-Nacht ein. Einen Tag zuvor zeigt ProSieben Maxx ab 22 Uhr die Live-Sendung "Road to Super Bowl" mit Patrick Esume, Björn Werner und Icke. Darüber hinaus wird aber auch DAZN kräftig mitmischen und das Sportevent übertragen. Der Streamingdienst bietet neben eines deutschen Kommentars (Franz Büchner und Experte Flo Berrenberg) auch den englischen Originalton an. Alex Schlüter und Adrian Franke analysieren in den Pausen des Original-US-Kommentars das Spiel live aus der TonHalle in München von der DAZN Super Bowl Party. Um 23 Uhr startet man zudem einen 15-minütigen Facebook-Livestream, um die Zuschauer auf den Super Bowl einzustimmen.

