Pantaflix-CEO Langefeld geht nach nicht mal einem Jahr

Erst im April des vergangenen Jahres ist Stefan Langefeld Vorstandsvorsitzender der Pantaflix AG geworden, nun verlässt er das Unternehmen. Neuer Alleinvorstand ist zunächst der ehemalige Sat.1-Chef Nicolas Paalzow.



30.01.2019 - 17:39 Uhr von Timo Niemeier 30.01.2019 - 17:39 Uhr

Führungswechsel bei der Pantaflix AG, zu der nicht nur der gleichnamige SVoD-Dienst gehört, sondern auch die Produktionsfirma Pantaleon Films ("You are Wanted"). CEO Stefan Langefeld hat seine Vorstandstätigkeit zum Ende des laufenden Monats niedergelegt. Das sei im "Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat" erfolgt, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Das kommt durchaus überraschend: Langefeld wurde erst im April 2018 Vorstandsvorsitzender, davor arbeitete er seit Mai 2017 als COO im Unternehmen.

"Der Aufsichtsrat dankt Herrn Langefeld für sein Engagement und die geleistete Arbeit", heißt es in einem knappen Statement der Pantaflix AG lapidar. In Zukunft wird das Unternehmen erst einmal vom ehemaligen Sat.1-Chef Nicolas Paalzow als Alleinvorstand geführt, bislang war er im Vorstand Chief Production Officer. Schauspieler Matthias Schweighöfer ist nach wie vor Gesellschafter der Pantaflix AG.

