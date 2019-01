RTL: Ex-"Unter uns"-Star steigt bei "Freundinnen" ein

© MG RTL D / Dennis Alexander Hundt

Der langjährige "Unter uns"-Star Stefan Bockelmann wird demnächst wieder in die Rolle des Malte Winter schlüpfen - allerdings nicht in dem Dauerbrenner, sondern bei "Freundinnen". Schützenhilfe kann die schwächelnde Soap gut gebrauchen.



31.01.2019 - 09:01 Uhr von Alexander Krei 31.01.2019 - 09:01 Uhr

16 Jahre lang war Schauspieler Stefan Bockelmann als Malte Winter in der RTL-Soap "Unter uns" zu sehen, ehe er sich vor eineinhalb Jahren aus der Serie zurückzog und zunächst Theater spielte. "Ein Wiedersehen ist ja nicht ausgeschlossen. Ob bei 'Unter uns' oder woanders", sagte Bockelmann schon damals - und tatsächlich kehrt er nun mit seiner langjährigen Rolle an anderer Stelle zurück.

Wie RTL am Donnerstag bestätigte, steht Bockelmann aktuell für die im Herbst gestartete Soap "Freundinnen - Jetzt erst recht" vor der Kamera, die auch nach mehreren Monaten noch immer unter schwachen Quoten leidet. In Grevenbroich, wo die Serie spielt, will Malte Winter noch einmal ganz von vorne anfangen. Weitere Details zur Handlung nannte der Sender zunächst nicht.

Produziert wird "Freundinnen - Jetzt erst recht" ebenso wie "Unter uns" von UFA Serial Drama. Schützenhilfe kann der Neustart gut gebrauchen, denn mit im Schnitt kaum mehr als acht Prozent Marktanteil in der Zielgruppe läuft es auch 2019 nicht gut. Jüngst war bereits die 100. Folge zu sehen.

Mehr zum Thema RTL-"Freundinnen": Dieser Weg wird kein leichter sein

Teilen