"The Voice Kids" läuft erstmals auch bei Sat.1 Gold

Neben den aktuellen "Biggest Loser"-Folgen wird Sat.1 Gold in diesem Jahr erstmals auch "The Voice Kids" prominent wiederholen. Die Show läuft dort nur einen Tag nach der Sat.1-Ausstrahlung. Ähnlich verfährt Sixx mit "Germany's next Topmodel".



02.02.2019 - 10:14 Uhr von Alexander Krei 02.02.2019 - 10:14 Uhr

In Unterföhring ist man offensichtlich gewillt, dem Spartensender Sat.1 Gold vermehrt aktuelle Inhalte aus dem Sat.1-Programm zuzuführen. So wird es dort demnächst einen prominenten Wiederholungs-Sendeplatz für die Castingshow "The Voice Kids" geben: Ab dem 18. Februar gibt es die jeweils aktuelle Folge der Sendung montags um 20:15 Uhr bei Sat.1 Gold zu sehen und damit nur einen Tag nach der Erstausstrahlung in Sat.1.

Weichen müssen im Gegenzug die Wiederholungen der Ermittler-Dokus "K11" und "Lenßen & Partner", die fortan somit nur noch an einem Abend pro Woche - nämlich am Mittwoch - in der Primetime ausgestrahlt werden. Im Anschluss an "The Voice Kids" wiederholt Sat.1 Gold montags um 22:40 Uhr die britische Doku-Reihe "Die geheime Welt der Hunde".

Mit der Entscheidung, "The Voice Kids" zu wiederholen, setzt Sat.1 Gold damit demnächst an gleich zwei Abenden pro Woche auf aktuelle Sat.1-Shows, denn schon von der kommenden Woche an gibt's jeweils donnerstags um 20:15 Uhr auch die neue Staffel der Abspeckshow "The Biggest Loser" zu sehen, die im Original sonntags im Sat.1-Vorabendprogramm läuft.

Ganz ähnlich verfährt auch Sixx mit "Germany's next Topmodel": Hier gibt's ab der nächsten Woche wieder freitags um 20:15 Uhr noch einmal die ProSieben-Folge vom Vortag zu sehen. Mit dieser Programmierung hatte der Frauensender schon im vergangenen Jahr gute Quoten erzielen können.

