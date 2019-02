M6 interessiert sich für TV-Aktivitäten von Lagardère

© Groupe M6

Auf dem französischen TV-Markt könnte es zu Veränderungen kommen. Die Groupe M6 befindet sich aktuell in Gesprächen bezüglich einer Übernahme der TV-Aktivitäten von Lagardère. Dazu gehört auch der Marktführer im Kinderfernsehen.



02.02.2019 - 14:33 Uhr von Alexander Krei 02.02.2019 - 14:33 Uhr

Die französische Groupe M6, die zu mehr als 48 Prozent zur RTL Group gehört, will die Fernsehaktivitäten der Groupe Lagardère übernehmen. Dazu gehört auch der Kindersender Gulli, der in seinem Segment Marktführer ist. Wie M6 mitteilte, befinden sich beide Seiten derzeit in exklusiven Gesprächen.

"Nach der Übernahme der Radiosender RTL, RTL 2 und Fun Radio sowie der Trennung von Aktivitäten, die nicht Kern unserer Strategie waren, markiert dieser Schritt eine wichtige Etappe, um die Position der Groupe M6 in der audiovisuellen Landschaft Frankreichs auszubauen", sagte Nicolas de Tavernost, Präsident des Direktoriums der Groupe M. "Damit wird unser Unternehmen zum Marktführer im Kinderfernsehen, stärkt seine Position auf dem nicht-linearen Fernsehmarkt und öffnet ihm eine internationale Ausrichtung."

Verhandelt wird aktuell über eine hundertprozentige Übernahme der TV-Aktivitäten, zu denen neben Gulli noch zwei weitere Kindersender im Pay-TV sowie unter anderem Bezahl-Musiksender und internationale Verbreitungsaktitvitäten vor allem im französischsprachigen Afrika, im Nahen Osten und Russland zählen. Zuletzt wurde damit ein Umsatz von fast 100 Millionen Euro erwirtschaftet.

Die geplante Übernahme sei nun Gegenstand weiterer Verhandlungen, hieß es. Abhängig wäre sie später auch von den französischen Behörden, die dem Deal erst noch ihren Segen geben müssen.

