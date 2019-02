Netflix findet für "Die Welle"-Serienadaption Regisseure

© Netflix

Wie im vergangenen Jahr bekannt wurde, entsteht mit einer Serienadaption von "Die Welle" die dritte deutsche Netflix-Serie. Nun wurden mit Anca Miruna Lăzărescu und Mark Monheim die beiden Regisseure der sechsteiligen Produktion gefunden.



04.02.2019 - 17:08 Uhr von Kevin Hennings 04.02.2019 - 17:08 Uhr

Das Regie-Duo für die dritte deutsche Netflix-Serie steht fest: Inszeniert werden die sechs Folgen der ersten Staffel von Anca Miruna Lăzărescu und Mark Monheim. Lăzărescu ist eine deutsch-rumänische Filmemacherin, die zuletzt noch an der TNT-Produktion "Hackerville" beteiligt war. Monheim hat indes mehrfach für den "Tatort" und das im letzten Jahr erschienene Drama "Alles Isy" geschrieben. Während die Regisseure gefunden wurden, sind die restlichen Castings noch im vollen Gange - neben den Protagonisten werden insgesamt 2000 Komparsen und 50 Kleindarsteller gesucht.

"Think global, act local - unter diesem Motto erzählen wir Die Welle neu", sagt Lăzărescu. "11 Jahre nach Dennis Gansels Kinohit freue ich mich sehr darüber, Teil dieses Projektes zu sein und eine neue, mitreißende Welle ins Rollen bringen zu dürfen." Monheim ergänzt: "Ich freue mich riesig auf die Chance eine so spannende, temporeiche Serie inszenieren zu dürfen, die Entertainment und brisante politische und gesellschaftliche Fragen miteinander verknüpft."

Der von Lăzărescu erwähnte Kinohit mit Jürgen Vogel in der Hauptrolle ist aus dem Jahre 2008 und basiert, ebenso wie die kommende Serie, auf dem gleichnamigen Roman von Morton Rhue. Seine fiktive Geschichte stammt aus dem Jahr 1981 und erzählt von den Ereignissen an einer Highschool in einer US-amerikanischen Kleinstadt. Der Autor schreibt über einen Lehrer, der mit seiner Klasse ein Experiment durchführen möchte: Um ihnen näher zu bringen, wie es sich in Nazi-Deutschland gelebt hat, will er "Die Welle" loslösen. Dieses Experiment soll zeigen, wie schnell Menschen durch einfache Methoden manipuliert werden können.

Umgesetzt wird "Die Welle" von den ausführenden Produzenten Christian Becker, Dennis Gansel und Peter Torwarth von der Rat Pack Filmproduktion, in Co-Produktion mit Astrid Quentell von Sony Pictures Television.

