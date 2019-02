ProSieben setzt "Uncovered" mit Thilo Mischke fort

© ProSieben / Jens Koch

Das zuletzt zwei Jahre in Folge für einen Deutschen Fernsehpreis nominierte Reportage-Format "Uncovered" mit Thilo Mischke bekommt eine Fortsetzung. ProSieben hat eine weitere Staffel in Auftrag gegeben.



04.02.2019 - 16:45 Uhr von Uwe Mantel 04.02.2019 - 16:45 Uhr

Seit Sommer 2016 bemüht man sich bei ProSieben, auch in der Primetime nicht nur mit Filmen, Shows und The Big Bang Theory wahrgenommen zu werden, sondern leistet sich mit "Uncovered" auch eine eigene Reportage-Reihe mit Thilo Mischke. In diesem Winter war nun die mittlerweile dritte Staffel zu sehen, die aus Quotensicht zwar nun kein Überflieger war, sich mit in der Spitze 9,7 Prozent und im Schnitt knapp über achteinhalb Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen aber auch nicht hinter vielen Serien des Senders verstecken musste.

In jedem Fall war es genug, um sich für eine weitere Staffel zu qualifizieren: Wie Thilo Mischke am Montag über verschiedene soziale Medien verbreitete, gab es nun grünes Licht für eine Fortsetzung. ProSieben bestätigte das auf DWDL.de-Anfrage. Weitere Details dazu sind noch nicht bekannt. In der letzten Staffel berichtete Mischke unter anderem über die Arbeitsbedingungen auf Kreuzfahrtschiffen, illegalen Handel mit exotischen Tieren, Deutsche Soldaten in Mali und den Weg der Droge Heroin nach Deutschland. Sowohl 2018 als auch 2019 wurde er für einen Deutschen Fernsehpreis nominiert, musste sich letztlich aber jeweils geschlagen geben.

